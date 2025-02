Botafogo vai lançar livro sobre trajetória gloriosa dos títulos de 2024

A última temporada do Botafogo foi daquelas para ser lembrada por toda a eternidade. Depois de começar a temporada com oscilação e muitos questionamentos, o Glorioso passou por mudanças tanto dentro quanto fora de campo que foram cruciais para terminar o ano com dois dos maiores títulos do futebol brasileiro. Por isso, o Alvinegro vai lançar um livro contando a trajetória gloriosa de 2024.

O livro "É tempo de Botafogo" é escrito pelos jornalistas Cláudio Portella e Rafael Casé, e licenciado pelo clube. A data de lançamento ainda não foi divulgada pelos escritores. A obra traz bastidores, entrevistas e relatos emocionantes das principais conquistas da história do Alvinegro.

Relembre o ano do Botafogo

Depois de três trocas de técnicos que resultaram na derrocada de 2023, o início de 2024 parecia dar sinais de que não seria muito diferente. Com as atenções viradas para um elenco psicologicamente abalado, a equipe de Tiago Nunes começou o Campeonato Carioca aquém do esperado e com mais polêmicas do que bons resultados. Mas, com a chegada de Artur Jorge, e reforços importantes, o Botafogo se tornou em um 'máquina de vencer' e encaixou de uma forma mágica.

O título da Libertadores veio de forma quase cinematográfica, e a emoção não podia faltar. Gregore foi expulso em menos de um minuto, e o Botafogo precisou jogar mais de 90 minutos com 10 jogadores em campo, mas pareceu não sentir a pressão. O resultado se repetiu: 3 a 1, e um título inédito para os mais de 45.000 botafoguenses presentes em Buenos Aires. Com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos, no último minuto, parecia escrito nas estrelas que terminasse assim: gol do Jacaré, para o consagrar como artilheiro da competição depois de uma lesão que o tirou dos gramados por cinco meses.

Mas a festa não acabou por aí. Uma semana depois do título histórico, veio o fim de um jejum de 29 anos. Líder do Campeonato Brasileiro e precisando apenas de um empate em casa para gritar 'campeão' junto à sua torcida, o domingo não poderia terminar de outra maneira. Vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, com gol de Gregore, expulso na final da Liberta, e mais um título. O que parecia uma espera interminável, acabou com a consagração de dois títulos, conquistados de maneira épica, e principalmente, com um objetivo atingido: fazer com quem o Glorioso pudesse voltar a comemorar suas glórias e vestir o Manequinho no final do ano.

Agora, de volta à 2025, o Botafogo lida com diversas saídas de jogadores e um elenco escasso, além da principal ausência para a sequência da temporada: um técnico. Na última quarta-feira (12), o Alvinegro perdeu por 1 a 0, para o Flamengo, em clássico no Maracanã, válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Com a derrota, o Botafogo assume a sexta colocação, com 12 pontos, e vai para os próximos dos confrontos com a obrigação de vencer para se manter vivo na competição. A equipe, já no comando de Caçapa, volta a campo no próximo sábado (15), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

