Luiz Henrique, ex-Botafogo, conquista primeiro título pelo Zenit

Luiz Henrique precisou de poucos jogos para balançar as redes pelo Zenit. O atacante marcou seu primeiro gol pelo clube russo na vitória por 3 a 0 sobre o Spartak Moscow, nesta terça-feira (11), na final da Winline RPL Winter Cup – torneio amistoso de pré-temporada, que contou com os principais clubes do país. Com o resultado, a equipe sagrou-se campeã da competição. O ex-Botafogo, que chegou à agremiação neste ano e já soma três partidas, foi o responsável por abrir o placar do embate.

– Feliz por marcar, feliz por ajudar o time a vencer. Espero que seja o primeiro de muitos. Assim como o troféu (risos). Apesar de o torneio ter sido amistoso, a partida foi muito importante. Foi bom vencer para começar com o pé direito. Já estamos nos preparativos finais para o retorno da temporada. Lá dentro só há grande alegria. - disse o jogador após a partida.

Luiz Henrique deixou o Botafogo nesta janela de transferências rumo ao futebol europeu. O jogador foi vendido ao clube russo por cerca de R$ 218 milhões, se tornando a venda mais cara da história do clube. O atacante destacou ainda a postura do time na decisão, e comemorou o seu primeiro gol pela nova equipe.

– Estávamos extremamente focados. Começamos muito fortes, graças a isso lideramos com confiança o primeiro tempo, e então vencemos. Acho que precisamos continuar no mesmo ritmo. E quando chegar a hora dos jogos oficiais, se Deus quiser, isso levará a mais vitórias.

O Zenit agora foca nos últimos ajustes para a retomada da temporada oficial na Rússia. A equipe do brasileiro está em segundo lugar na competição nacional, empatado em números com o líder, Krasnodar; e também está na semifinal da Copa da Rússia.

Pelo Botafogo

Luiz Henrique chegou ao Botafogo no início de 2024, como a maior contratação do futebol brasileiro, e se firmou como um dos ídolos do clube em pouco tempo de casa. Pelo Glorioso, foram 55 jogos, marcando 12 gols e seis assistências, além de ter sido peça fundamental para a conquista do Brasileirão e Libertadores, título inédito.

