Dublador revela o que jogadores de Flamengo e Botafogo disseram em confusão

O clássico entre Flamengo e Botafogo terminou em uma grande confusão na última quarta-feira (12), no Maracanã. Jogadores trocaram xingamentos e até socos após o apito final no jogo pelo Cariocão. O dublador Gustavo Machado revelou o que disseram alguns atletas durante a briga.

A confusão começou quando o Alexander Barboza partiu para cima de Bruno Henrique e derrubou o atacante do Flamengo. Gerson afastou o defensor do Botafogo e a confusão foi instaurada após a chegada de outros jogadores. O zagueiro terminou a briga sem um dente após soco de Cleiton.

A interpretação do dublador na briga de Flamengo x Botafogo:

- O quê que você quer? O quê que você quer? - disse Gerson em direção a Barboza.

- Calma! Calma, filho da p**** - gritou Allan, do Botafogo, no meio da confusão.

- Tira ele, tira ele! - pediu o lateral Wesley.

- Ele que foi me empurrar, só falei que ele é doido - afirmou Bruno Henrique.

- Ele me deu um soco, pô. Vou fazer o que? - disse Cleiton após golpear Barboza.

- Ele deu um soco no cara, pô - disse Alex Telles em direção a jogadores do Rubro-Negro.

- Irmão, calma, você tá errado. Não tem necessidade, tu tá errado. Tá tudo errado, cara - falou Danilo, do Flamengo, para Barboza.

- Explica pra mim porque você me expulsou. Não fiz nada, estava separando. Eu só estava separando, porque você me expulsou? Me expulsou sem eu fazer nada, tomar no ** - disparou Gerson contra o árbitro.

- Olha só, ele (Cleiton) não pode dar soco na covardia, mano. Tá tirando, ele não pode dar soco assim não - reclamou Marlon Freitas para Wesley e Léo Pereira.

Após a discussão em campo, a confusão continuou na subida para os vestiários. O árbitro Bruno Mota Correia expulsou Barboza, Gerson e Cleiton por conta da briga. Em campo, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Léo Ortiz.

