Igor Jesus chegou ao Botafogo há pouco mais de quatro meses e já se tornou um dos destaques da equipe em uma campanha histórica. Entre gols decisivos e convocações para a Seleção Brasileira, o atacante tem chamado atenção do mercado europeu. Um intermediário do West Ham sinalizou com uma oferta pelo jogador. A informação foi primeiramente publicada pelo ge, e confirmada pelo Lance!

A proposta gira em torno de 30 milhões de libras (R$ 225 milhões, na cotação atual), mas não teria vindo diretamente do clube inglês, e sim, através de uma sondagem de um representante a John Textor. Apesar do alto valor sinalizado, o Botafogo ainda não pensa em avaliar a proposta. Procurado pelo Lance!, o clube ressaltou que o foco está na reta final da temporada e que qualquer oferta só será avaliada a partir do ano que vem.

Na última sexta-feira (1º), o atacante foi convocado, pela segunda vez, para a Seleção Brasileira, para os confrontos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Em sua primeira passagem pela equipe de Dorival, Jesus foi decisivo com um gol contra o Chile e um pênalti sofrido na goleada sobre o Peru.

Com a camisa alvinegra, Igor Jesus tem oito gols e três assistências em 22 jogos disputados. Mas sua importância para a equipe vai além dos gols marcados.

O camisa 99 fez sua estreia na partida contra o Palmeiras, na vitória por 1 a 0, pelo Brasileirão, e foi escalado como titular pela primeira vez três dias depois, contra o Internacional. Em pouco tempo, o atacante ganhou a vaga de Tiquinho Soares, titular absoluto na posição e um dos principais jogadores da equipe. Júnior Santos, artilheiro da temporada, estava lesionado.

Depois de cinco jogos de sua estreia, e quatro como titular, Jesus chegou ao seu primeiro gol pelo Botafogo, na partida contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. A partir daí, abriu a porteira. Marcou novamente no clássico contra o Flamengo e deixou os dois gols da vitória sobre o Fortaleza.

A característica de Igor, de sair da área e abrir espaços para os pontas chegarem em diagonal potencializou a intensidade do ataque alvinegro. Além disso, tem movimentação constante entre os marcadores para criar opção de passe. O jogador protege bem a bola no corpo e tem velocidade para arrancar um bom contra-ataque. Ele não é um centroavante de área, se movimenta o tempo todo para recompor a marcação e flutua entre as posições para criar espaços, caindo pelas beiradas.

Igor Jesus entra em campo pelo Glorioso nesta terça-feira (5), em clássico contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h30 (de Brasília). A equipe de Artur Jorge é o atual líder com 64 pontos, e vai em busca de mais três para se manter no topo da tabela e aumentar a distância para o vice Palmeiras, com 61.