Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo encara o Vasco nesta terça-feira (5), às 21h30, em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Em contexto diferente para o Glorioso, o time venceu o Cruz-Maltino por 4 a 0, em São Januário, há três anos pela Série B.

Em 2021, Botafogo e Vasco estavam disputando o Brasileirão Série B, em busca de uma vaga para a elite do futebol brasileiro. No dia 7 de novembro, o Clássico da Amizade aconteceu na casa do Vasco, mas foi o Botafogo que mandou na partida.

Marco Antônio, duas vezes, Rafael Navarro e Diego Gonçalves fizeram os gols do Botafogo, que conquistou sua maior goleada na casa do rival na história. Além disso, o clássico foi marcado pelo clima de tensão nas arquibancadas desde o início. A partida consolidou o Glorioso na liderança naquele momento, sendo o campeão do campeonato naquela edição. Por outro lado, o Vasco permaneceu na segunda divisão do futebol brasileiro naquele ano.

Três anos depois, o Botafogo vive o melhor momento da sua história, alcançando a final da Libertadores pela primeira vez na história do clube. Depois do título da Série B, o empresário John Textor assumiu o controle da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, em 2022. Assim, a realidade do clube mudou e agora o Glorioso voltou ao posto de ser um dos melhores times do Brasil.

Da goleada até o próximo embate entre os dois clubes, apenas Gatito Fernández e Matheus Nascimento permanecem no Glorioso. No entanto, ambos são opções pouco utilizadas por Artur Jorge, que conta com jogadores em alto nível no elenco.

Enderson Moreira foi o treinador daquela campanha da Série B, sendo demitido após chegada do aporte financeiro de John Textor (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)