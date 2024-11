Botafogo x Vasco: qual das SAFs investiu mais em contratações?

No início de 2022, a SAF do Botafogo foi comprada pelo norte-americano John Textor. O empresário adquiriu 90% do clube-empresa e os outros 10% ficaram sob a posse do clube social. Dono de outros clubes como Lyon, da França, e o Crystal Palace, da Inglaterra, Textor assumiu a responsabilidade de aportar R$ 400 milhões nos três primeiros anos do projeto.