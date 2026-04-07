Botafogo: Textor propõe investimento de R$ 128,5 mi para 'trazer paz' ao clube
Operação visa garantir pagamento de folha salarial e obrigações da SAF
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Nessa terça-feira (7), John Textor divulgou a carta-proposta enviada ao clube social do Botafogo solicitando autorização para aportar um investimento de US$ 25 milhões na SAF (aproximadamente R$ 128,5 milhões no câmbio atual). A operação prevê a entrada do capital próprio de Textor, não de empréstimo.
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O objetivo é garantir liquidez para o pagamento de obrigações da SAF, incluindo quitar a folha salarial do clube. A oferta surge em meio a uma crise financeira e os conflitos que o Botafogo e John Textor travam com o Grupo Eagle nos bastidores.
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Segundo o comunicado publicado, John Textor aguarda a autorização do Botafogo social para esta operação desde janeiro deste ano. Até o momento, não há previsão para a assinatura do documento de autorização por parte do presidente do clube social, João Paulo Magalhães.
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John Textor divulga detalhes da proposta enviada ao social do Botafogo
"Como movimento de grande relevância pública e com o compromisso de atualizar a apaixonada torcida alvinegra sobre o andamento das questões societárias, gostaria de compartilhar os detalhes de uma Carta-Proposta enviada ao Clube Social na noite desta segunda-feira:
- Apresentei formalmente o interesse de investir, com capitais próprios, US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões, aproximadamente, no câmbio atual) adicionais na SAF Botafogo através de aporte financeiro, reforçando meu compromisso contínuo com o sucesso de longo prazo do Clube. Este investimento está estruturado como um aporte de capital próprio (equity), com injeção de recursos na SAF em troca de ações ordinárias, fortalecendo a posição financeira do clube de maneira sustentável e responsável.
- Os 10% de participação do Clube Social permanecem preservados, conforme previsto no Acordo de Acionistas, sendo a capitalização viabilizada por meio da emissão de novas ações. Trata-se de um investimento e não de um empréstimo, ou seja, dinheiro novo e saudável entrando no clube.
- O aporte se soma à contribuição de US$ 25 milhões (R$ 128,5 milhões) previamente assegurada junto à GDA Luma e à Hutton Capital, totalizando US$ 50 milhões (R$ 257 milhões) em capitalização para apoiar a estabilidade financeira e as ambições esportivas do Botafogo.
- Desde Janeiro deste ano, a SAF está aguardando uma autorização do Clube Social para a entrada de equity. Hoje, reitero esse pedido formalmente para a que possamos seguir com o processo de capitalização. O aumento de capital tem como objetivo garantir liquidez imediata e de médio prazo, incluindo obrigações com folha de pagamento, ao mesmo tempo em que fortalece o balanço patrimonial por meio de equity, em vez de dívida adicional.
- Sigo comprometido em apoiar o Botafogo e garantir sua operação continuadamente, mas não posso fazer isso sozinho. O apoio e autorização do Clube Social são essenciais para seguirmos com o investimento e manter a força financeira da SAF.
- Estou pronto para continuar financiando o Botafogo e ansioso para trabalhar em colaboração com todos os interessados para garantir estabilidade, continuidade e sucesso do nosso projeto esportivo."
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