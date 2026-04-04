Textor declara guerra com Lyon por dívida de R$ 745 milhões com o Botafogo

John Textor se armou e declarou guerra com o Lyon, clube que integra a rede da Eagle Football, por ver dívida de R$ 745 milhões com o Botafogo após série de empréstimos em meio à crise do clube francês no início da operação da holding.

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O Botafogo entrou com ação na Justiça do Rio com série de processos por altas quantias em transações com o clube francês. A primeira se dá execução extrajudicial, em até três dias, no valor de 21 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões na cotação de março de 2025). Há outras cobranças dentro do sistema de caixa único feito pela Eagle.

Nesse novo momento da batalha jurídica dentro da Eagle, John Textor, conforme apurou o Lance!, montou equipe jurídica renomada para ir ao ataque e reaver o que entende como prejuízo dentro dos acordos firmados. O Botafogo, vale destacar, passa por crise financeira em meio a tal imbróglio e vê a devolução do montante colocaria a gestão nos trilhos.

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Internamente, a SAF entende que os acordos haviam sido bem amarrados e que o Lyon está sem opções, com execução podendo começar na próxima semana. Há confiança nos pagamentos após a ação na Justiça do Rio, onde o clube francês aceitou foro jurídico na assinatura dos contratos.

Do outro lado, o Lyon estranha a escolha da jurisdição e vê que o caso poderia ter ido à Justiça de Londres, onde está sediada a Eagle Bidco – empresa subsidiária da EFH que tem as ações dos clubes.

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John Textor, dono da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)

Veja o posicionamento do Botafogo

"O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos valores devidos, fundamentais para o fortalecimento do projeto esportivo Alvinegro, e resguardar o patrimônio do Clube. Como é de conhecimento público desde a incorporação da SAF, em 2022, o Botafogo passou a integrar o Grupo Eagle, rede multiclubes liderada por John Textor.

Como estratégia competitiva foi adotado por todos os clubes do grupo um modelo colaborativo de gestão financeira e de atletas. Esse modelo contribuiu para conquistas históricas do Botafogo, como a CONMEBOL Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024. Para o Olympique Lyonnais, essa colaboração também teve um impacto histórico no primeiro ano sob o comando de John Textor, tirando o clube da zona de rebaixamento e queda iminente, e o classificando para a Liga Europa em apenas uma janela de transferência.

Eagle Football adquiriu o Olympique Lyonnais em situação de insolvência no final de 2022, com todos os bancos exigindo pagamento da dívida, e sob a ameaça de sanções pesadas do DNCG no primeiro dia de controle da Eagle. Por esse contexto, o Botafogo realizou aportes financeiros sucessivos, totalizando mais de R$ 745 milhões, a título de empréstimos, com a clara expectativa de reembolso em condições previamente estabelecidas. Posteriormente, em meio a conflitos internos entre sócios do Grupo Eagle, a nova presidente do Olympique Lyonnais rompeu unilateralmente o acordo de colaboração.

Apesar de ter se beneficiado dos recursos recebidos, o clube francês deixou de cumprir as obrigações assumidas, recusando-se a efetuar o pagamento da dívida aos clubes do Grupo Eagle de R$745 milhões ao Botafogo, e outros €12 milhões ao RWDM Brussels.

A inadimplência gerou impactos diretos na operação do Botafogo, comprometendo o planejamento financeiro e afetando a capacidade de renovação e contratação de atletas. Como consequência, o Clube foi, inclusive, alvo da aplicação de um Transferban pela FIFA no final de 2025. A partir de agora, o Botafogo realiza esse movimento de forma irreversível: A SAF adotará todas as medidas legais cabíveis para recuperar integralmente os valores devidos pelo Olympique Lyonnais e assegurar a continuidade e a solidez de seu projeto esportivo."

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