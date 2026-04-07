Joia do Botafogo promete tatuar rosto de Barboza: 'Já falei para ele'

Cria das categorias de base do Botafogo, o zagueiro Gabriel Justino revelou uma promessa que fez para tatuar o rosto do zagueiro Alexander Barboza. Durante entrevista ao "Botafogo Podcast", o jovem contou que tem grande admiração pelo defensor argentino, agora seu companheiro de equipe.

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Prestes a completar 20 anos, Justino foi campeão da Taça Rio pelo Botafogo em 2026, após derrotar o Bangu por 3 a 1 na final. Com um time praticamente só de jogadores reservas, o zagueiro da base foi titular, capitão naquela partida e responsável por erguer o troféu ao lado de Barboza, capitão da equipe principal.

A foto tirada no momento em que Justino celebra a conquista do torneio estadual ao lado de Barboza já até virou promessa de ficar eternizada na pele do jogador.

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— Vou fazer uma (tatuagem) aqui, minha com o Barboza. Eu já falei para ele, tem espaço. É a nossa foto quando a gente foi campeão da Taça Rio, que eu postei no Instagram — disse o atleta.

Durante o podcast, o jovem não poupou elogios ao defensor argentino, que, segundo ele, está assumindo um papel de mentor para os jovens na equipe profissional.

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— Dá até uma empolgação quando eu estou no treino assim com ele do lado dele, e ele fala: "Pega, Justino! Pega, pega, pega". Às vezes eu até passo do ponto. É a tropa do bom e velho. Telles, Barboza, Marçal, Allan, Bastos... todos vêm me orientando — destacou Jutino.

Gabriel Justino, zagueiro da basae do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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O clube carioca enfrentará o Caracas, da Venezuela, na próxima quinta-feira (9). O jogo está marcado para às 19h (horário de Brasília) e será válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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