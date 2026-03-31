Textor cobra associativo por empréstimo no Botafogo e cutuca rival: 'Não é o Vasco'

Em meio a novos atritos internos, o empresário John Textor voltou a cobrar publicamente o clube social do Botafogo pela liberação da segunda parcela de um empréstimo acordado em fevereiro. Para que o valor seja disponibilizado, é necessária a assinatura do presidente do associativo, João Paulo Magalhães.

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O impasse envolve uma cláusula que permite a conversão da dívida em participação societária na SAF, com os investidores GDA Luma Capital e Hutton Capital. Na primeira parcela, Textor recebeu US$ 25 milhões mesmo sem a assinatura, mas apenas como dívida, sem conversão em ações.

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Em entrevista à ESPN, o dirigente comparou a situação com a da SAF do Vasco e reforçou que não vê quebra de acordo.

— Isto não é o Vasco. Não há quebra de acordo. O dinheiro entra e sai o tempo todo, no curso normal da gestão de um clube de futebol, e nossa empresa tem o direito de tomar decisões de gestão de caixa que funcionaram bem o suficiente para nos levar a conquistar dois campeonatos. Além disso, nosso comunicado público anterior deixa claro que aportamos mais recursos do que jamais foi exigido pelo nosso acordo de SAF, e isso foi feito antes do prazo. Como estamos em total conformidade com o nosso acordo, e nunca fomos notificados pelo clube social sobre suas alegações de descumprimento, não esperamos nenhuma ação por parte do clube social e esperamos que eles retornem a um papel de acionista apoiador.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

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Textor também criticou membros do clube social por dificultarem a entrada de recursos enquanto cobram maior investimento.

— Enquanto isso, certos membros do clube social continuam a nos criticar na imprensa por não termos dinheiro suficiente, mas seguem se recusando a assinar documentos que nos permitiriam trazer financiamento saudável. Mais grave ainda, eles claramente recorreram à Justiça para bloquear receitas de transferências que estavam por entrar, mesmo que esses acordos tenham sido estruturados para manter os jogadores conosco por um período prolongado. Como podem bloquear 34 milhões em receitas e depois reclamar que não temos dinheiro suficiente? Acredito, sim, que temos muitos apoiadores dentro do clube social, apesar do que certos líderes sugerem. Por isso, tentarei esclarecer a situação para o restante do clube social nos próximos dias e semanas. Tenho certeza de que essas grandes reuniões do conselho começarão a mudar suas opiniões assim que tiverem informações melhores. Eles dizem que vão esperar 30 dias… Para quê? Por que esperar? Eles deveriam assinar os documentos de que precisamos para trazer capital. Neste momento, o clube social faz parte do problema. Eles deveriam fazer parte da solução.