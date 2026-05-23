Franclim busca equilibrar o Botafogo em 'quebra-cabeça' contra o São Paulo

O técnico Franclim Carvalho terá um grande desafio para armar o Botafogo neste sábado (23), às 17h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem dois nomes "de peso" no elenco e desfalques importantes, a missão será dar equilíbrio para a equipe seguir evoluindo e pontuar fora de casa.

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Para o jogo, o português não terá mais à disposição o zagueiro Barboza, anunciado como novo reforço do Palmeiras, e o meia Danilo, afastado e que deve ser negociado após a Copa do Mundo. Mas não para por aí.

Há outras ausências importantes por motivos diferentes. Na zaga, Bastos se recupera de leão muscular e ficou fora da relação. Com Ferraresi liberado para atuar após acordo com o São Paulo, que terá o atacante Artur — ambos emprestados de um para o outro —, a tendência é que o venezuelano forme dupla de zaga com o jovem Justino.

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Ainda no sistema defensivo, Mateo Ponte e Alex Telles, laterais direito e esquerdo, respectivamente, cumprirão suspensão. Vitinho volta a ser titular, enquanto na esquerda a briga será entre Marçal e Caio Roque — o primeiro ainda pode ser utilizado do lado esquerdo da zaga no lugar de Justino, outro que, dependendo da situação, tem condição de ser deslocado.

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Possíveis variações do Botafogo

Isso porque Medina não jogará, também pelo terceiro cartão amarelo. Abre uma vaga no meio-campo, com opções de Justino (avançado), Newton e Edenilson, além de improvisação de Santi Rodríguez, como indicou Franclim.

Cristian Medina desfalcará o Botafogo contra o São Paulo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— O Medina não temos (suspenso) e fez muitos jogos como primeiro volante. Temos Hugo, Wallace Davi, Montoro, Edenilson, Santi Rodríguez, Justino… desses vão jogar dois. Ainda não sei quem vai jogar. Pelas características do jogo, podemos arriscar um pouco mais e jogar com um segundo volante como Santi. É diferente um jogador como Santi ali. Foi mais pela forma como estava o jogo e não pensando no jogo do fim de semana — disse o técnico, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Independiente Petrolero (BOL) pela Copa Sul-Americana.

Huguinho impressionou no lugar de Danilo, deu consistência na saída de jogo e marcação como primeiro homem de meio-campo, e deve ser mantido. Quem também ganhou com isso foi Montoro, que passou a ter mais a bola para criar e, assim, fez dois bons jogos mais próximo da área. Fica a briga por uma vaga.

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Ainda que sem Matheus Martins, outro lesionado, o ataque é a menor das preocupações para o jogo com o São Paulo. Kauan Toledo fez boas apresentações contra Corinthians e Petrolero, Villalba entregou velocidade e força física, e Arthur Cabral cumpriu o papel de referência. Quem pode pintar em um dos dois lados é Kadir, que vinha sendo utilizado como peça para os lados.

O provável Botafogo tem: Neto, Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal: Huguinho, Edenilson e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kauan Toledo (Kadir).