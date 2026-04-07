Botafogo inicia preparação de olho em estreia na Sul-Americana; conheça os adversários

O Botafogo colocou a confiança em dia após duas vitórias pelo Brasileirão e virou a chave de olho em sua estreia na Copa Sul-Americana. O Glorioso, agora comandado por Franclim Carvalho, recebe o Caracas (VEN) nesta quinta-feira (9), no Nilton Santos, às 19h (de Brasília), para iniciar sua trajetória na importante competição continental.

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O Glorioso está no Grupo E da Sul-Americana ao lado de Caracas (VEN), Racing (ARG) e Independiente Petrolero (BOL). Abaixo, o Lance! fala sobre o momento do adversários do time carioca na fase de grupos do torneio.

Botafogo em busca de mais um título continental

Na primeira rodada, jogando em casa, a equipe comandada por Franclim Carvalho, que fará sua estreia, jogará contra o tradicional Caracas (VEN), 12 vezes campeão venezuelano. "Los Rojos del Ávila" ocupam apenas a 11ª colocação do campeonato local, com duas vitórias e cinco empates em dez jogos, mas vêm em crescente.

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O Caracas, comandado pelo jovem técnico Fernando Aristeguieta, de apenas 33 anos, não perde há quatro jogos e tem recorte de duas vitórias e dois empates. Apesar disso, favoritismo todo do lado do Glorioso para o primeiro compromisso.

Reencontro com "pedra no sapato"

Na sequência, o Botafogo irá à Argentina, para enfrentar o Racing. O clube de Buenos Aires foi campeão da Copa Sul-Americana em 2024, na final sobre o Cruzeiro, e venceu a Recopa de 2025 em cima do Botafogo, campeão da Libertadores no ano anterior, com dois triunfos por 2 a 0 — o segundo jogo foi disputado no Nilton Santos.

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Gustavo Costas segue como treinador do time de Avellaneda, que foi semifinalista da Libertadores em 2025. O elenco segue contando com nomes relevantes, como os zagueiros di Cesare e Rojo, os meias Santiago Sosa e Zuculini, e os atacantes Adrián "Maravilla" Martínez e Solari.

Alexander Barboza em ação pelo Botafogo contra o Racing, pela Recopa (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo vai à altitude para enfrentar técnico brasileiro

O Independiente Petrolero, de Sucre, na Bolívia, conta com a altitude de cerca de 2.800 metros a seu favor. Na segunda fase preliminar da Libertadores, o Botafogo, então comandado por Martín Anselmi, perdeu para o Nacional Potosí na altitude de cerca de 4 mil metros por 1 a 0. O Potosí, inclusive, venceu o Petrolero na primeira rodada do Campeonato Boliviano em Sucre pelo placar de 3 a 0.

A equipe boliviana é comandada pelo brasileiro Thiago Leitão, de 47 anos, que, nos tempos de jogador, passou por clubes como Ponte Preta e Ceará, e fez carreira na Bolívia vestindo as camisas de Jorge Wilstermann, Oriente Petrolero, e dos gigantes locais Bolívar e The Strongest. Ele chegou ao Independiente no meio de março após 31 jogos à frente do Universitario de Vinto, também da Bolívia.

O Botafogo vai em busca do seu primeiro título de Copa Sul-Americana. O Glorioso levantou o caneco da Conmebol em 1993, torneio também de segundo escalão do continente, mas em formato diferente.

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