O Botafogo assinou o primeiro contrato profissional do lateral-direito Rogerinho, de 18 anos, do elenco sub-20. O novo vínculo da jovem promessa do Glorioso, agora, tem validade por mais dois anos e multa milionária para o futebol do exterior.

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A cláusula de rescisão para clubes estrangeiros foi firmado no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 580 milhões) na cotação atual. O contrato vai até o dia 31 de março de 2028.

Rogerinho é titular no time sub-20 do Botafogo, comandado por Rodrigo Bellão, e marcou um dos gols no último fim de semana na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro. Já no último triunfo, sobre o Ahtletico-PR, fora de casa, por 3 a 0, participou de dois gols das "Joias do Bairro", como apelidou o clube recentemente.

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O jovem atuou no início da temporada representando o time principal do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Rogerinho começou como titular na partida contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, mas foi expulso ainda no primeiro tempo. O Glorioso perdeu o jogo pelo placar de 2 a 1.

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O Botafogo ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 23 pontos somados em 13 rodadas, empatado com o Santo. O próximo compromisso será na quarta-feira (27), fora de casa, justamente contra o Peixe.7

Rogrinho assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo (Foto: Reprodução)

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