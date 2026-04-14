Botafogo reencontra equipe algoz em 2025 e mira recuperação na Sul-Americana

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), para um reencontro importante no principal duelo do Grupo E da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Franclim Carvalho vai ao El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Racing, algoz na temporada passada.

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Na época, o Glorioso vinha em um início de ano conturbado sem técnico desde a saída de Artur Jorge, campeão da Libertadores no fim do ano anterior, para o futebol catari. Após o fracasso do então interino Carlos Leiria, Cláudio Caçapa assumiu a mesma função para o trabalho de transição, mas não conseguiu salvar a taça continental do começo da temporada.

Campeão da Sul-Americana em 2024 sobre o Cruzeiro, o Racing não teve dificuldade nos dois duelos. Na ida, em Buenos Aires, vitória por 2 a 0 com gols de Luciano Vietto e Adrián "Maravilla" Martínez. Na volta, no Nilton Santos, vitória dos argentinos pelo mesmo placar com gols de Matías Zaracho e Bruno Zuculini.

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A atmosfera no El Cilindro, desta vez, será diferente. O Racing ficará toda a fase de grupos sem torcida nos jogos em casa devido ao foguetório proporcionado no jogo de volta da semifinal da Libertadores de 2025, contra o Flamengo. Um obstáculo a menos.

Botafogo e Racing decidira a Recopa em 2025 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo diferente

Em relação ao grupo que foi relacionado para o último jogo contra o Racing, o Botafogo tem apenas oito jogadores: Léo Linck, Vitinho, Mateo Ponte, Alex Telles, Alexander Barboza, Allan, Newton e Matheus Martins. Da lista, Barboza, Telles, Vitinho e Matheus Martins foram titulares, enquanto Ponte e Newton saíram do banco.

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Para o reencontro pouco mais de um ano depois, o técnico Franclim Carvalho tem a missão de equilibrar o time para surpreender os donos da casa e se recuperar em relação à estreia. No primeiro jogo, contra o Caracas (VEN), em casa, o Botafogo ficou apenas no empate por 1 a 1 e largou atrás. O Racing, por sua vez, venceu o Independiente Petrolero (BOL) por 3 a 1 fora de casa.

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