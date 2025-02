Botafogo terá reforço para decisão da Recopa Sul-Americana

Depois da eliminação do Campeonato Carioca, o Botafogo vira a página para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Apesar do mau momento, o Alvinegro terá Artur como reforço ofensivo para ir em busca do primeiro título da temporada. A informação foi primeiramente publicada pelo "Ge, e confirmada pelo Lance!.

O jogador teve uma lesão muscular na coxa na partida contra o Nova Iguaçu pela oitava rodada do estadual, na primeira semana do mês. Desde então, o atacante iniciou processo de recuperação e não atuou mais pelo Glorioso.

Artur foi poupado nos últimos jogos, para trabalho um trabalho de reforço mas já está 100% recuperado, e disponível para entrar em campo na decisão continental. Dessa forma, deve voltar a titularidade ao lado de Igor Jesus e Matheus Martins.

Além do camisa 7, o uruguaio Santiago Rodríguez também deve estar disponível para a comissão técnica. O meia já treina com o elenco alvinegro e pode fazer sua estreia junto à torcida nesta quinta-feira.

O zagueiro Bastos é mais um que integra o departamento médico do Glorioso. O angolano se lesionou na mesma partida que Artur, contra o Nova Iguaçu, com um trauma no joelho. Porém, o defensor ainda não retornou aos treinos com bola, e vem fazendo trabalho interno na academia.

Sem o zagueiro, o Alvinegro tem encontrado dificuldades para substituí-lo na defesa, e não vem de bons resultados nos jogos seguintes. Mas, o jogador tem prazo de 30 dias, contados a partir da lesão, para retornar à ativa. Assim, Bastos deve estar à disposição da comissão técnica da primeira semana de março, estando disponível para o início do Brasileirão.

O Botafogo já iniciou a preparação para encarar o Racing, nesta quinta-feira (23). A equipe perdeu o jogo de ida por 2 a 0, e precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.