Depois de perder para o Vasco no último domingo (23), por 1 a 0, pela última rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo encerrou sua participação da competição igualando a pior campanha na história do clube. O início de temporada ruim passa pelas recentes mudanças de comando que o Alvinegro lida desde a saída de Artur Jorge.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Botafogo iguala pior campanha da história no Campeonato Carioca

Em 2024, o clube de John Textor também passou por trocas no comando da equipe no início do ano. Depois de tropeços em partidas decisivas no início do estadual, Tiago Nunes foi demitido no dia 22 de fevereiro, após empate com o Aurora, da Bolívia, pela fase preliminar da Libertadores. O treinador ficou no cargo por três meses. No período, foram quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 42,2% de aproveitamento. Fábio Mathias, auxiliar-técnico permanente, assumiu de forma interina o comando técnico da equipe e comandou o Glorioso até a conquista da Taça Rio.

Artur Jorge foi anunciado no dia 5 de abril, cerca de um mês e meio após a saída de Tiago Nunes, totalizando 43 dias sem um treinador oficial. Na ocasião, o português comandou a equipe contra a LDU, pela fase de grupos da Libertadores, menos de uma semana depois do seu anúncio,

continua após a publicidade

Em 2025, a situação é mais delicada. O Botafogo anunciou a saída de Artur Jorge no dia 3 de janeiro, e Carlos Leiriam treinador da equipe sub-20 assumiu o comando do elenco principal para disputar o Carioca. Porém, com a falta de resultados, a diretoria optou por devolvê-lo à categoria de base, e anunciou Claudio Caçapa como técnico interino até a chegada de um comandante definitivo. O período sem um treinador, nesta temporada, chegou a 51 dias, e sem previsão para que a espera acabe.

Nos últimos dias, o clube chegou a estar perto de acertar a chegada do português Vasco Matos, mas negociações sofreram uma reviravolta, e o treinador recusou a proposta. Assim, o Alvinegro segue no mercado.

continua após a publicidade

Busca por um técnico

Apesar de já ter fechado as oito contratações esperadas nesta janela de transferências, a SAF ainda tem a pendência de um técnico para a temporada. A expectativa de John Textor, que tem centralizado a busca por um comandante, é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

No último domingo (23), o norte-americano fez uma reunião com o italiano Roberto Mancini para tentar chegar a um acordo salarial. O técnico é um dos favoritos para assumir a função, está livre no mercado, mas fez uma pedida considerada muito alta pelo Alvinegro, de € 8 milhões por ano (cerca de R$ 4 milhões por mês). Para que as negociações avancem, o treinador precisaria reduzir a pedida.

▶️ Botafogo fora da Copa do Brasil 2026? Veja cenários

Agora, o Botafogo volta a campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A equipe perdeu o jogo de ida por 2 a 0, e precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.