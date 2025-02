Jogador do Botafogo vira fantasia de Carnaval; entenda

O Carnaval carioca já começou, e com ele, as fantasias criativas já tomam conta das ruas do Rio de Janeiros. Depois do clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, a fantasia de Alexander Barboza 'sem dente' chamou a atemção dos torcedores do Botafogo nas redes sociais, que reagiram com humor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Botafogo ultrapassa período sem técnico de 2024

Nas últimas semanas,os rivais cariocas se enfrentaram em jogo atrasado válido pela sétima rodada, mas a partida terminou com muita confusão. Na ocasião, Alexander Barboza, zagueiro alvinegro, e Cleiton, zagueiro do Fla, se estranharam, trocaram socos em campo, e o argentino deixou o campo sem dente.

As imagens do zagueiro do Glorioso sem dente viralizaram nas redes sociais, e serviu de inspiração para os foliões cariocas. Confira os comentários nas redes sociais:

continua após a publicidade

O que aconteceu?

Ao final da partida, Barboza empurrou o atacante Bruno Henrique, e outros jogadores entraram na briga na sequência. Gerson tentou tirar o argentino de perto do atacante. Em seguida, o zagueiro alvinegro tentou acertar um soco no volante rubro-negro. Na sequência, Cleiton deu um soco no defensor rival. O árbitro Bruno Mota apresentou três cartões vermelhos: para Barboza, do Botafogo, e Cleiton e Gerson, do Flamengo.

O trio foi denunciado pelo TJD, assim como Alex Telles, do Alvinegro, mesmo não sendo expulso na súmula. Em julgamento na última quarta-feira (19), o plenário decidiu por punir Barboza e o lateral por dois jogos. Cleiton foi punido por quatro, enquanto Gerson foi absolvido.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo fora da Copa do Brasil 2026? Veja cenários

Agora, o Botafogo volta a campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A equipe perdeu o jogo de ida por 2 a 0, e precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.