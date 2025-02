Botafogo fora da Copa do Brasil 2026? Veja cenários

A derrota por 1 a 0 para o Vasco tirou o Botafogo da semifinal do Campeonato Carioca 2025, mas por enquanto também impacta até mesmo a próxima temporada. Isso porque o time terminou a Taça Guanabara na 9ª colocação, o que o tirou inclusive da disputa da Taça Rio, que é disputada entre os clubes que terminaram a 1ª fase do Estadual entre a 5ª e a 8ª colocações. E quem não for semifinalista do Estadual, ou campeão da Taça Rio — caso do Botafogo — está fora da Copa do Brasil do ano seguinte.

A Copa do Brasil reúne 80 clubes de todas as federações em sua primeira fase. Os estados têm direito a números diferentes de vagas. No caso do Rio de Janeiro, são seis, que são distribuídas a critério da Federação de Futebol do Rio (Ferj).

A Ferj dá cinco dessas vagas aos quatro primeiros colocados no Estadual, mais o campeão da Taça Rio. A sexta vaga a que o estado tem direito é destinada ao campeão da Copa Rio, torneio disputado por equipes menores no segundo semestre. Assim, via Ferj, o Botafogo não tem direito à vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Botafogo precisa 'imitar' Corinthians para não ficar fora da Copa do Brasil

Para disputar a Copa do Brasil do próximo ano, o Botafogo vai precisar garantir uma das vagas da Libertadores do ano que vem, exatamente como aconteceu com o Corinthians este ano.

Em 2024, o Corinthians ficou fora dos playoffs do Campeonato Paulista e também não teve direito a uma das vagas que a federação daquele estado distribui para a Copa do Brasil. Mas o time se classificou para a edição deste ano a partir do momento em que garantiu uma vaga na Libertadores, mesmo que na fase preliminar.

Isso porque, além dos 80 clubes que iniciam a Copa do Brasil, outros 12 entram a partir da terceira fase. As vagas são destinadas ao campeão da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde do ano anterior, além de todos os times que se classificarem à Libertadores. E é nesse último caso que reside a chance do Botafogo de se classificar à Copa do Brasil.

E, para estar na Libertadores do próximo ano, o Botafogo tem três caminhos: conquistar o Bi do continente este ano; ser campeão da própria Copa do Brasil; ou terminar entre os seis primeiros do Brasileirão. Caso termine entre a 7ª e a 9ª colocações, o time ainda terá chances, desde que um dos clubes à frente conquiste a Libertadores ou a Sul-Americana.