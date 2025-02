Botafogo iguala pior campanha da história no Campeonato Carioca

O Botafogo perdeu para o Vasco, por 1 a 0, no último domingo (23), pela última rodada do Campeonato Carioca, e pelo terceiro ano consecutivo, não se classificou para as semifinais. Porém, dessa vez, ao terminar a primeira fase na nona colocação, não vai disputar sequer a Taça Rio. A campanha da temporada atual se igual ao pior desempenho da história do clube.

A pior campanha do Alvinegro em estaduais é o de 2014, quando o estadual mudou para o formato atual (primeira fase em pontos corridos e os quatro primeiros se classificam às semis). Na ocasião, o time comandado por Eduardo Hungaro buscava o bicampeonato, e acabava de perder Seedorf para a temporada.

Na época, eram 15 jogos na fase de pontos corridos, e assim como na temporada atual, o Botafogo sofria para engatar um time reformulado com uma recente troca de treinador. Foram 17 pontos conquistados, com quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas, terminando na nona posição, totalizando um aproveitamento de 37,78%.

Em 2025, em 11 jogos disputados, foram quatro vitórias, um empate e seis derrotas, com um aproveitamento de 39,39%, terminando na mesma nona posição.

O Botafogo não vive um bom momento na temporada. Depois de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o clube passou por 15 saídas, e perdas de peças importantes, como Luiz Henrique e Thiago Almada. Nesta janela de transferências, oito reforços chegaram para compor a equipe: Nathan Fernandes, Rwan Cruz, Jair Cunha, Jeffinho, Kauan Lindes, Artur, Léo Linck e Santiago Rodríguez, mas nenhum conseguiu se firmar entre os titulares.

O Glorioso iniciou a competição com uma equipe alternativa, com jovens da base e jogadores retornando de empréstimo. O elenco principal só retornou aos treinos no dia 14 de janeiro, e fez sua estreia na temporada no dia 29, em clássico contra o Fluminense. Desde então, foram oito jogos: duas vitórias, cinco derrotas e um empate. Além de ter aumentado o departamento médico com jogadores importantes, e um título perdido para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil.

Com a falta de resultados, a diretoria optou por devolver Carlos Leiria ao comando do sub-20 e anunciou Cláudio Caçapa como interino até a chegada do treinador definitivo. Este por sinal, ainda não está perto de chegar.

Nos últimos dias, o clube chegou a estar perto de acertar a chegada do português Vasco Matos, mas negociações sofreram uma reviravolta, e o treinador recusou a proposta. Assim, o Alvinegro segue no mercado.

Agora, o Botafogo volta a campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A equipe perdeu o jogo de ida por 2 a 0, e precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.