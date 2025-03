Botafogo aproveita período sem jogos para se reforçar para o Brasileirão

Depois da derrota para o Racing, na decisão da Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira (27), no Nilton Santos, o Botafogo terá cerca de um mês sem jogos oficiais para se preparar para o início do Brasileirão. Porém, o tempo de 'pré-temporada' pode ser positivo para encorpar o elenco alvinegro.

Isso porque atletas que integravam o departamento médico terão tempo necessário para recuperar lesões e serem reintegrado ao elenco em treinamento até o início do campeonato nacional. Bastos e Nathan Fernandes são os jogadores que desfalcavam a equipe.

Depois de se recuperar de lesão na coxa, sofrida em novembro, o zagueiro foi titular na partida contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, mas precisou ser substituído após um trauma no joelho. O prazo de retorno do jogador é de 30 dias após o dia da lesão, ou seja, início de março. O angolano já faz trabalho no campo, e deve estar à disposição do técnico Renato Paiva para a estreia do Brasileirão, ao fim de março.

Nathan Fernandes é mais um que vai aproveitar o período para reforçar o elenco. Uma das contratações desta janela de transferências, o atacante lesionou a coxa esquerda quando estava com a Seleção Brasileira, para disputar o Sul-Americano Sub-20, contra a Colômbia, no dia 7 de fevereiro. Ainda sem previsão para entrar em campo, o jogador de 20 anos também avançou do trabalho de fortalecimento na academia para o trabalho em campo.

Para se preparar para o campeonato nacional, o Botafogo confirmou um amistoso contra o Cruzeiro, no próximo sábado (15), no Nilton Santos. A atividade não será transmitida e não terá a presença de público. O Alvinegro estreia no dia 29 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

