O Botafogo encerrou seus primeiros movimentos no mercado da bola com uma das janelas de transferências mais caras do futebol brasileiro, com mais de R$ 400 milhões em contratações. O principal reforço deste período foi uruguaio Santiago Rodríguez, que chegou para substituir Thiago Almada. Além de saírem da MLS para o futebol brasileiro, os meias têm suas semelhanças em estilo de jogo e números.

Com a saída de Almada para o Lyon, uma das prioridades de John Textor era achar um substituto à altura da qualidade do campeão da Libertadores. Mas, o nome ideal chegou apenas nos dias finais da janela. Santi Rodríguez chega ao Brasil como a contratação mais cara da janela - atrás apenas de Wendel, que chega em junho.

O Alvinegro pagou US$ 14 milhões (R$ 79,9 milhões) ao New York City, mas o valor da operação pode chegar a US$ 17 milhões (R$ 97 milhões) por metas alcançadas pelo atleta, totalizando cerca de R$ 100,2 milhões na cotação atual.

Assim como Almada, Santi também veio da MLS, e tem números expressivos nas últimas temporadas. O jogador de 25 anos disputou 116 jogos na liga americana, marcou 24 gols e deu 21 assistências. Com 45 participações em gols, Santi tem, em média, 0,39 contribuições por jogo. Em termos percentuais é um aproveitamento de 39%.

Thiago Almada está um passo acima. O jogador fez mais gols em menos jogos disputados na Major Soccer League. Em 86 jogos, o argentino marcou 26 vezes e deu e 24 assistências, totalizando 50 participações em gols pelo Atlanta. Assim, o meia tem uma média de aproximadamente 0,58 contribuições por jogo, ou seja, 58%.

Santiago Rodríguez foi formado no Nacional, do Uruguai, onde se destacou, e foi transferido para o Montevideo City Torque, que faz parte do Grupo City, em 2021. No mesmo ano, o atleta foi emprestado ao New York City, onde permaneceu até o início de 2025.

O Botafogo anunciou, na última sexta-feira (7), que o jogador já está regularizado no BID da CBF e disponível para entrar em campo pelo Glorioso. Fora do estadual, a equipe terá cerca de um mês de preparação com o novo treinador Renato Paiva, para a estreia no Brasileirão, contra o Palmeiras, no sábado, 29 de março.

