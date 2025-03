Botafogo e Cruzeiro se enfrentam em jogo-treino antes do Brasileirão

Já eliminadas nos estaduais, Botafogo e Cruzeiro farão um jogo-treino como preparação para o Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. As equipes terão cerca de um mês para se preparar para a estreia do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ CBF detalha primeira rodada do Brasileirão 2025; onde assistir a cada jogo

O Alvinegro não entra em campo há cerca de 10 dias, quando perdeu a decisão da Recopa Sul-Americana, para o Racing, no Nilton Santos, por 2 a 0. Já o Cabuloso foi eliminado do Campeonato Mineiro, nos pênaltis, para o América-MG, na semifinal.

Botafogo em 2025

Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Glorioso não iniciou bem o ano. O clube perdeu peças importantes como Luiz Henrique e Thiago Almada, e segue sem treinador definitivo após a saída de Artur Jorge. No Campeonato Carioca, a equipe terminou a Taça Guanabara em nono lugar e não avançou às semifinais, sequer se classificando para a Taça Rio.

continua após a publicidade

Além do desempenho ruim no estadual, o Botafogo também foi derrotado na Supercopa do Brasil, sendo vice para o rival Flamengo. Resta ainda uma chance de título antes da disputa do Campeonato Brasileiro, na Recopa Sul-Americana. O Alvinegro enfrenta o Racing nesta quinta-feira (27), no estádio Nilton Santos pelo jogo de volta da decisão. Na ida, vitória dos argentinos por 2 a 0.

Cruzeiro em 2025

O Cabuloso se movimentou no mercado e reforçou o elenco com nomes renomados, como Gabigol e Dudu. Apesar dos grandes investimentos, o desempenho da equipe até aqui não tem sido dos melhores e culminou na demissão do técnico Fernando Diniz. Para o lugar do treinador, o clube contratou o português Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

A mudança no comando não teve efeito imediato. O novo professor dirigiu o time em apenas três partidas, sendo duas delas pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Após dois empates em 1 a 1 com o América, o Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis e não conseguiu chegar a decisão do estadual.

➡️ Reforço do Botafogo, Santi Rodríguez tem números parecidos com os de Almada; veja

O Botafogo volta a campo, em partidas oficiais, no sábado, 29 de março, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Cruzeiro faz sua estreia contra o Mirassol, no mesmo dia, no Mineirão. Os horários ainda serão confirmados.