No último sábado (8), mais um episódio lamentável aconteceu no mundo do futebol. O volante Wendel, assinado com o Botafogo, foi vítima de um caso de racismo na partida entre Zenit e Fakel Voronezh. A equipe russa venceu por 2 a 0, e o brasileiro foi expulso.

O incidente aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, e ocasionou o cartão vermelho para o atleta. Através das redes sociais, o clube de São Petersburgo se pronunciou nas redes sociais e manifestou apoio ao jogador.

– Não ao racismo. Não aos insultos raciais. Não a nada que contradiga os valores mundiais do futebol e do desporto. Nossa equipe une jogadores de futebol de primeira classe de todas as partes do mundo. Nós somos diferentes. Falamos línguas diferentes e representamos culturas diferentes, mas cada um de nós luta pelas cores e pela cidade a que chamamos lar. Não vamos permitir que ninguém insulte e degrade um de nós só porque ele tem uma cor de pele diferente. Vamos unir-nos em torno de Wendel e daqueles que lidam regularmente com a intolerância na Rússia.

A esposa de Wendel também falou sobre o caso e repudiou o caso nas redes socais.

– Isso é inaceitável!! Uma pena que nossos últimos seis meses aqui na Rússia tenha sido marcado por mais um episódio de racismo! - escreveu Lays Lima.

O Botafogo acertou junto ao clube russo a compra do volante de 27 anos, por um vínculo de três anos. Apesar de já ter assinado com o Alvinegro, uma das exigências do Zenit foi que Wendel terminasse a temporada na Rússia. O clube luta pelo título do campeonato nacional, e o volante é titular da equipe. Ele vai se apresentar ao Botafogo a tempo da disputa do Mundial de Clubes, que começará no dia 14 de junho. O Glorioso pagará 20 milhões de euros (R$ 123 milhões, na cotação atual) pelo meio-campista.

