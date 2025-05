Botafogo tem novidades para duelo com o Bahia; veja relacionados

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Bahia, neste sábado (3), às 21h (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades na lista de Renato Paiva são Marçal, que pode fazer sua reestreia, e Nathan Fernandes, recuperado de lesão.

O lateral-esquerdo, que havia deixado o clube ao fim da última temporada, assinou novo contrato até o fim de 2025 e vinha fazendo trabalho de recondicionamento físico. O atacante, por sua vez, atuou por poucos minutos no amistoso com o Novorizontino, antes mesmo da estreia no Brasileirão, e se recuperava de lesão muscular.

Por outro lado, o técnico português não tem peças importantes para a partida fora de casa. Bastos, Alexander Barboza, Savarino, Matheus Martins (lesionados) e Santi Rodríguez (trabalho de parte física) não viajaram. Gregore também é desfalque por suspensão, mas viajou devido ao calendário "casado" já de olho na próxima terça-feira (6), na Venezuela, contra o Carabobo, pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores.

Veja os relacionados do Botafogo para o jogo com o Bahia:

Goleiros: John, Léo Linck e Raul.

Defensores: Alex Telles, Cuiabano, David Ricardo, Jair, Marçal, Mateo Ponte, Serafim e Vitinho.

Meias: Allan, Danilo Barbosa, Kauan Lides, Kauê, Marlon Freitas, Newton e Patrick de Paula.

Atacantes: Artur, Elias Manoel, Igor Jesus, Jeffinho, Mastriani, Nathan Fernandes e Rwan Cruz.