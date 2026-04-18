Botafogo tem mudança no meio para duelo com a Chapecoense; veja escalação
Glorioso vai a campo na Arena Condá visando aproximação do G-6
O Botafogo está escalado para o duelo com a Chapecoense, neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho manteve o time base que venceu o Racing Sul-Americana, mas com retornos de peças-chave, e promoveu uma mudança importante no meio-campo.
Neto continua na meta alvinegra no lugar de Raul. Vitinho e Danilo voltam à estrutura do 11 inicial para as saídas de Mateo Ponte — sequer relacionado — e Allan. No ataque, o trio foi mantido.
➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Matheus Candançan (Fifa/SP)
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Catanero Ribeiro (ambos de SP)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ ESCALAÇÕES
CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).
Rafael Santos, Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; David, Higor Meritão e João Vítor; Marcinho Ítalo e Bolasie.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).
Neto, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenilson, Medina e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.
