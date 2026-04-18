Arthur Cabral vira chave e vive bom momento no Botafogo

O Botafogo passou pela transição com Rodrigo Bellão após a demissão de Martín Anselmi, ainda vive os primeiros momentos sob o comando do técnico português Franclim Carvalho, mas o período parece ter feito bem a um dos principais jogadores do elenco. Arthur Cabral tem respondido em campo e, enfim, conta com a confiança do torcedor.

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Arthur Cabral evoluiu fisicamente e conta com um sistema que o ajuda como referência. São quatro gols nos últimos cinco jogos do Botafogo, sendo dois pelo Brasileirão e dois pela Copa Sul-Americana. No recorte, ele só não marcou contra o Vasco, em São Januário, quando, ainda assim, foi um dos melhores em campo. Ao todo, são 18 jogos no ano, cinco gols e duas assistências.

— Estou muito feliz. A gente vem em uma crescente boa, jogando bem. Nos últimos dois jogos não conseguimos o resultado, mas mostramos que nosso time é muito bom. Hoje (quarta-feira, contra o Racing) conquistamos uma vitória muito importante, em uma partida difícil. Fico feliz em poder ajudar dentro de campo, fazendo gols e contribuindo nas atuações. Espero seguir assim — disse Arthur Cabral, após a partida na Argentina.

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Arthur Cabral em ação na vitória do Botafogo sobre o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Em alta no Botafogo

O camisa 19 tem se destacado naquilo que a função pede: posicionamento e oportunismo. Os quatro tentos, anotados nos duelos com Mirassol, Caracas (VEN), Coritiba e Racing (ARG) foram aproveitando situações claras de sobra ou erro defensivo.

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Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 contratado junto ao Benfica, como alto investimento de 12 milhões de euros para o Mundial de Clubes e reposição à saída de Igor Jesus. Pelo Glorioso, são dez gols em 46 jogos.

Com Rodrigo Bellão como interino e agora sob o comando de Franclim Carvalho, o centroavante recuperou o prestígio. Anteriormente, com Martín Anselmi, viu sua vaga no 11 inicial ameaçada, com Matheus Martins sendo aproveitado como referência. Agora, melhor fisicamente em um novo trabalho, vem se consolidando como titular do time.

O Botafogo volta a campo neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), fora de casa, contra a Chapecoense. O Glorioso vai à Arena Conda, em Chapecó, para duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.