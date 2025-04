Botafogo tem desfalque de peso para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

Depois da derrota para o Bragantino no último final de semana, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (16), em duelo contra o São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão. Em busca de retomar a boa fase, Renato Paiva terá desfalque de Santiago Rodríguez para a partida.

O meio-campista começou no banco de reservas contra o Bragantino, e entrou aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Artur. Apesar de ter terminado o jogo em campo, o uruguaio sentiu dores e desfalca o Alvinegro nesta rodada.

O Botafogo não especificou o local das dores, mas confirmou que o atleta fora dos relacionados de hoje por conta de trauma sofrido durante a última partida. Assim, Santi Rodríguez se junta a Bastos e Nathan Fernandes como desfalques alvinegros. Com isso, Paiva deve repetir a escalação que entrou em campo contra o Bragantino: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino.

O uruguaio chegou como uma das principais apostas da diretoria para a temporada, chegando como substituto de Thiago Almada, mas ainda não despontou como titular absoluto na posição. O treinador revelou ter cautela com a utilização do jogador, que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro.

Atual campeão brasileiro, o Glorioso ainda não conseguiu demonstrar o bom futebol do ano passado e faz campanha apenas razoável até aqui, com quatro pontos em três jogos.

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 18h30 (de Brasília) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio, e terá transmissão exclusiva do Premiere.