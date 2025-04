Botafogo e São Paulo fizeram há cinco meses o jogo mais emblemático do Brasileirão do ano passado: na rodada derradeira daquele campeonato, o alvinegro venceu por 2 a 1 e sacramentou o título nacional. Nesta quarta-feira (16), as duas equipes voltam a se enfrentar no Nilton Santos sob atmosfera bem menos agradável, ainda tentando engrenar no campeonato. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília).

Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão



Vindo de derrota para o Red Bull Bragantino e sofrendo com a inoperância do ataque, o Botafogo quer repetir o desempenho dos dois últimos jogos em casa, quando venceu Juventude e Carabobo (pela Libertadores), ambos por 2 a 0. O técnico Renato Paiva tem praticamente todo o elenco à disposição — o desfalque segue sendo Bastos na zaga —, e as únicas dúvidas são opções táticas na ala-esquerda e na terceira função no meio de campo. Alex Telles e Patrick de Paula são os favoritos para começar.



Na derrota para o Bragantino, Paiva fez críticas ao gol sofrido e à inoperância do ataque. Ao mesmo tempo, minimizou a derrota em relação ao contexto da temporada.



— Estamos no início de trabalho. Caiu a invencibilidade dentro da Série A, mas estamos no começo da jornada. É muito difícil ficar invicto no Brasileirão, todo mundo pode vencer todo mundo aqui. São equipes muito bem treinadas e com bons jogadores — disse o treinador após a partida.

No São Paulo, Zubeldía quer vitória sobre o Botafogo para afastar crise

No São Paulo, Luis Zubeldía enfrenta cobranças e tem o cargo ameaçado. O time empatou as três no Brasileirão, e os jogos têm demonstrado que o tricolor tem encontrado dificuldade em manter a mesma intensidade no decorrer das partidas.



Diante do Botafogo, o São Paulo pelo menos terá dois reforços: Arboleda, que se recuperou de dores musculares; e Calleri, que cumpriu suspensão no último jogo. O próprio Luis Zubeldia está de volta — diante do Cruzeiro, no domingo, ele não pôde ficar no banco porque esta suspenso.



Por outro lado, o time segue com os desfalques de Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia, todos lesionados.

Botafogo x São Paulo se enfrentaram na última rodada do Brasileirão 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

4ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 16 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda (Ruan) e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Enzo Díaz; Ferreirinha e Calleri.