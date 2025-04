Botafogo x São Paulo: retrospecto no Brasileirão

Confronto é tradicional, equilibrado e cheio de história no futebol brasileiro.

Botafogo é dominante em casa, com 18 vitórias em 34 jogos.

Botafogo e São Paulo se enfrentaram 71 vezes no Campeonato Brasileiro.

Botafogo e São Paulo já protagonizaram diversos encontros importantes no Campeonato Brasileiro, reunindo duas camisas tradicionais do futebol nacional. Ao longo das décadas, o confronto gerou partidas históricas, goleadas e vitórias marcantes para ambos os lados. O Lance! te conta tudo sobre Botafogo x São Paulo no Brasileirão.

Retrospecto geral de Botafogo x São Paulo no Brasileirão

Em 71 partidas pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo leva vantagem, com 30 vitórias (42%), contra 25 vitórias do Botafogo (35%) e 16 empates (23%). O tricolor paulista também lidera no número de gols marcados: 112, contra 85 anotados pelo time carioca.

Total de jogos: 71 Vitórias do São Paulo: 30 (42%) Vitórias do Botafogo: 25 (35%) Empates: 16 (23%) Gols do São Paulo: 112 (média de 1,58/jogo) Gols do Botafogo: 85 (média de 1,20/jogo)

Jogos com mando do Botafogo

Quando o confronto acontece no Rio de Janeiro, o Botafogo é dominante. Em 34 jogos como mandante, o Glorioso venceu 18 vezes (53%), empatou 8 e perdeu apenas 8 confrontos.

Jogos: 34

Vitórias do Botafogo: 18

Empates: 8

Vitórias do São Paulo: 8

Jogos com mando do São Paulo

Atuando como mandante, o São Paulo impõe seu favoritismo. Em 37 jogos em casa, o Tricolor venceu 22 vezes (59%), empatou 8 e perdeu apenas 7 para o Botafogo.

Jogos: 37

Vitórias do São Paulo: 22

Empates: 8

Vitórias do Botafogo: 7

Maiores vitórias do confronto

Botafogo:

4x0 – Brasileirão 1994 (em casa)

2x0 – Três vezes fora de casa: 1987, 1995 e 2011

São Paulo:

5x0 – Brasileirão 1986 (em casa)

4x0 – Brasileirão 1993 (fora de casa, no Maracanã)

Resultados mais repetidos

Botafogo 1x0 São Paulo – Resultado que se repetiu 7 vezes como mandante

São Paulo 1x0 Botafogo – Resultado que se repetiu 5 vezes como mandante

Estatísticas detalhadas

Botafogo

Jogos: 71 Vitórias: 25 Gols marcados: 85 Gols sofridos: 112 Jogos em que marcou gols: 69% Jogos em que sofreu gols: 70% Maior sequência de vitórias: 4 Maior jejum sem vencer: 10 jogos Maior sequência de derrotas: 4

São Paulo

Jogos: 71 Vitórias: 30 Gols marcados: 112 Gols sofridos: 85 Jogos em que marcou gols: 70% Jogos em que sofreu gols: 69% Maior sequência de vitórias: 5 Maior jejum sem vencer: 7 jogos Maior sequência de derrotas: 3

Curiosidades e contexto histórico de Botafogo x São Paulo

O duelo ganhou destaque em edições decisivas do Brasileirão e Copa do Brasil, com confrontos marcantes nas décadas de 90 e 2000.

Botafogo e São Paulo já se enfrentaram com grandes nomes em campo, como Rogério Ceni, Raí, Gérson, Túlio Maravilha e Dodô. Apesar da vantagem geral do São Paulo, o Botafogo costuma ser forte no Rio e já aplicou goleadas expressivas no confronto.

O clássico Botafogo x São Paulo continua sendo um duelo tradicional e imprevisível no calendário do futebol brasileiro. A história mostra um confronto equilibrado fora de casa e de superioridade tricolor em São Paulo, mas o Glorioso sempre oferece perigo, especialmente jogando no Nilton Santos. Resta aos torcedores aguardar os próximos capítulos dessa rivalidade interestadual cheia de tradição.