Botafogo reencontra o São Paulo e carrega boas lembranças

Precisando dar uma resposta com boa atuação após a derrota para o Red Bull Bragantino, fora de casa, o Botafogo volta ao Nilton Santos nesta quarta-feira (16) para reencontrar um adversário que tem proporcionado bons momentos nos últimos anos: o São Paulo, que não vence o Alvinegro desde 2020.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

No recorte recente, são oito jogos, com extrema superioridade do Glorioso: quatro vitórias e quatro empates, sendo que duas dessas igualdades aconteceram nas quartas de final da Libertadores 2024, quando o time carioca avançou nos pênaltis dentro do Morumbi - com empate sem gols na ida e 1 a 1 na volta.

O Tricolor Paulista também foi vítima na última rodada do Brasileirão passado, na vitória do Botafogo por 2 a 1, com gols de Savarino e Gregore. O resultado deu ao time então comandado por Artur Jorge o título da competição, o terceiro em sua história - contando a unificação da Taça Brasil de 1968.

continua após a publicidade

Gregore fez o gol do título brasileiro do Botafogo em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Nos últimos oito confrontos entre as equipes, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, são nove gols marcados pelo Alvinegro contra apenas cinco do time do Morumbi. No Nilton Santos, o único que o Botafogo não venceu foi justamente o 0 a 0 pela competição continental em 2024.

Botafogo inaugura escritório da SAF no Nilton Santos; veja fotos

A última vitória do São Paulo sobre o Botafogo aconteceu no primeiro turno do Brasileirão 2020, por 4 a 0, no Morumbi. No segundo turno, disputado em fevereiro devido à mudança do calendário pela pandemia do Covid-19, já rebaixado, o Glorioso venceu por 1 a 0 com gol de Matheus Babi.

continua após a publicidade

Necessidade pelo resultado

Se de um lado o Botafogo chega precisando mostrar serviço diante de seu torcedor e para engrenar sob o comando de Renato Paiva, do outro, o São Paulo vai ao Nilton Santo pressionado. Com três empates e atuações questionáveis, o técnico Luis Zubeldia, que não vê seus comandados fazerem um bom 2025, tem o cargo ameaçado.