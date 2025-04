Atual campeão brasileiro, o Botafogo iniciou o campeonato este ano com o mesmo problema que já vinha demonstrando no início da temporada: falta de gols. Dos três jogos até aqui no Brasileirão, em dois o time passou em branco. Desde o início do ano, a média é inferior a um gol por partida.

continua após a publicidade

➡️Botafogo reencontra o São Paulo e carrega boas lembranças

Excetuando o amistoso com o Novorizontino e os jogos-treinos de pré-temporada, o Botafogo fez 19 partidas na atual temporada. Ao todo, marcou apenas 16 gols, média de apenas 0,84 por jogo. No Brasileirão, o desempenho ofensivo é ainda pior, com média de 0,66 gol nas três partidas.

A falta de efetividade é ainda mais evidente quando se observa os placares de cada um dos jogos. Em oito das 19 partidas o Botafogo não marcou um único gol sequer. E nos últimos oito confrontos — que incluiu a rodada derradeira do Campeonato Carioca, dois jogos da Recopa Sul-Americana, dois da Libertadores e três do Brasileirão —, o time marcou em apenas dois, nas vitórias por 2 a 0 sobre Juventude e Carabobo.

continua após a publicidade

Técnico do Botafogo admite incômodo com falta de gols

O técnico Renato Paiva já não esconde o descontentamento com o ataque do time, que desde que ele assumiu tem sido o titular, com Artur, Savarino e Igor Jesus — Jesus ficou de fora diante do Carabobo por ter sido expulso diante da Universidad de Chile.

— Estou mais preocupado neste momento na questão ofensiva. Gerar e criar. Uma equipe que quer ser campeã tem que criar muito no gol adversário para marcar muitos gols — declarou Paiva no sábado (12), após a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

— O trabalho é continuar na questão da posse de bola ser mais duradoura, completa e mais efetiva, para que nossa posse termine em finalizações. Hoje (sábado) tivemos sessenta e poucos de posse, mas finalizamos mal. Não me interessa uma posse de bola em que não termine as jogadas.

Curiosamente, o principal artilheiro do time na temporada é um volante, que está sendo transformado em meia por Renato Paiva: Patrick de Paula. O jogador marcou quatro gols no ano.