A saída de Alessandro Brito do Botafogo ganhou novos desdobramentos após um comentário público de John Textor nas redes sociais. O ex-dono da SAF alvinegra criticou o posicionamento da atual gestão no anúncio da despedida do dirigente e voltou a demonstrar insatisfação com o modelo de controle do clube.

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O comentário foi publicado na postagem oficial do Botafogo no Instagram, que comunicava a saída de Brito, diretor de gestão esportiva desde o início da Era SAF, em 2022.

— Giro sem sentido… Se não está a dizer a verdade, deixe o meu nome fora das suas declarações de imprensa. Esta é a segunda vez… um comunicado oficial parece enganar nossa família Botafogo com giro — escreveu Textor.

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O empresário também afirmou que a nova administração teria provocado instabilidade interna e indicou que profissionais importantes da SAF não estariam confortáveis com o atual cenário político do clube.

— A nova liderança quer que você acredite que a sua tomada de posse do clube não criou desconfiança e instabilidade entre a nossa família central. Os botafoguenses são inteligentes o suficiente para saber que nossos gladiadores da SAF, que entregaram nossos campeonatos, não estão confortáveis com o controle social do clube — comentou.

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Textor ainda voltou a defender o modelo SAF e criticou a influência do clube associativo nas decisões do futebol.

— Não importa quantas pessoas boas vais encontrar num clube social, o modelo não funciona, e todos sabemos disso. Se o clube social realmente se importa com campeonatos, eles vão manter a família unida — completou.

Por fim, o norte-americano revelou que já teria alinhado um possível caminho para os próximos passos do Botafogo junto à Ares Management, fundo ligado à Eagle Football.

— Já fiz as pazes com o Ares nos próximos passos para o Botafogo… O negócio é bom… Agora o clube social só falta dizer sim, e essa família vai ficar unida… Todos nós! — finalizou.

Comentário de Textor na nota oficial do Botafogo (Foto: Reprodução)

Botafogo anuncia saída do diretor Alessandro Brito

Na noite desta terça-feira (26), o diretor Alessandro Brito oficializou a saída do Botafogo. Ele ocupava o cargo desde as primeiras semanas da Era SAF, em 2022, e deixa o cargo de diretor de gestão esportiva, conforme anunciado pelo clube nas redes sociais.

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Em abril, o profissional havia comunicado John Textor sobre o desejo de concluir o seu ciclo na SAF neste período da temporada. Brito se despede do Glorioso neste sábado (30) na partida contra o Bahia, em Salvador, válida pelo Campeonato Brasileiro.

— Levo no coração, para sempre, cada segundo que vivi no Botafogo. Foram os momentos mais desafiadores, mais intensos e, ao mesmo tempo, mais transformadores da minha vida profissional. Cada passo foi construído com luta, convicção e muita entrega. A vida é feita de ciclos e, neste momento, o meu se encerra por aqui. Saio com a cabeça erguida, com a consciência em paz e com o orgulho de ter feito parte de uma reconstrução que recolocou o Botafogo no lugar que ele merece, no cenário nacional e mundial — disse, em comunicado oficial.

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