Botafogo encara o Caracas pela liderança absoluta da Sul-Americana

O Botafogo entra em campo hoje, às 19h (horário de Brasília), contra o Caracas, na Venezuela, com uma situação confortável, mas um objetivo ainda muito claro. Já garantido nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Glorioso agora joga pelo direito de decidir todos os confrontos eliminatórios no Nilton Santos.

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Botafogo tem a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Com 13 pontos conquistados, a conta para a equipe de General Severiano é matemática e direta: uma vitória simples contra os venezuelanos garante ao Alvinegro a liderança geral da fase de grupos.

O duelo marca o reencontro das equipes após o empate em 1 a 1 na estreia do técnico Franclim Carvalho. Se na capital carioca o Caracas conseguiu segurar o ímpeto alvinegro, o cenário agora é de xadrez tático.

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Os venezuelanos já estão confirmados na segunda posição do grupo e disputarão os playoffs. No entanto, o Caracas busca somar pontos para melhorar seu ranqueamento nos cruzamentos, tentando evitar os "tubarões" que caíram da Libertadores na próxima fase.

Caso o Botafogo tropece em solo venezuelano, dois tradicionais clubes sul-americanos aparecem como ameaças diretas ao posto de melhor campanha geral. O River Plate, que soma 11 pontos, recebe o já eliminado Blooming em Buenos Aires e assume o topo em caso de vitória combinada com um tropeço alvinegro, enquanto o Olímpia, com 10 pontos, precisa vencer o Audax Italiano e torcer por uma derrota brasileira, além de ter que tirar uma diferença considerável de seis gols de saldo para superar o Glorioso na tabela.

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Garantir a melhor campanha não é apenas uma questão de prestígio. No regulamento da Conmebol, o time de melhor desempenho na fase inicial tem o direito de realizar o segundo jogo das oitavas, quartas e semifinais em seu estádio.

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