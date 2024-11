Botafogo se beneficia com interdição da Arena MRV; entenda

Artur Jorge, técnico do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo é uma das equipes que se beneficiará da interdição da Arena MRV. Antes do duelo pela final da Libertadores, o Glorioso enfrenta o Atlético-MG pela próxima rodada do Brasileirão, no dia 20 de novembro, após a Data Fifa. O jogo, que antes seria disputado na casa do Galo, deve ganhar novo palco e ter portões fechados.

Em razão dos casos de violência ocorridos no último domingo (10), na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Atlético-MG foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Tribunal determinou que o clube mande seus jogos em outro estádio, com os portões fechados; o Galo recorre da decisão.

Caso se mantenha a determinação do STJD, o Botafogo enfrentará o Atlético-MG fora de casa, mas sem presença de público. Sem a Arena MRV, o local mais provável para a partida é a Arena Independência, também em Belo Horizonte.

Prévia da final da Libertadores

O confronto pelo Brasileirão acontecerá dez dias antes da decisão da Libertadores, que será disputada no Monumental de Ñunez, em Buenos Aires, na Argentina. Líder do Brasileirão, o Botafogo pode aproveitar a chance de encarar o Atlético-MG sem o apoio da torcida adversária em Belo Horizonte e seguir em vantagem na ponta da tabela.

