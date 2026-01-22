Ídolo da história recente do Botafogo, o meia-atacante Savarino foi anunciado oficialmente como reforço do rival Fluminense e aproveitou para se despedir do Glorioso em publicação nas redes sociais. O ex-camisa 10 da equipe alvinegra destacou sua linda passagem de dois anos com títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Savarino chegou ao Glorioso no início de 2024 após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Foram 103 jogos com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas pelo Alvinegro.

Savarino em ação pelo Botafogo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja a despedida de Savarino, agora ex-Botafogo

"Hora de me despedir de um clube que mudou a minha vida. Fazer parte do Botafogo foi um orgulho enorme, um sonho virando realidade, difícil de explicar. Desde o primeiro dia me entreguei ao máximo por essa camisa e por essa torcida maravilhosa, e os resultados vieram. Ser campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024 foi mágico, indescritível. É uma honra participar dessa história.

Gostaria de agradecer, do fundo do meu coração, a todos que fizeram parte da minha caminhada: meus companheiros de time, funcionários e, principalmente, à torcida alvinegra. Vou guardar para sempre no meu coração todo o carinho que recebi ao longo desses 2 anos. Ver meu rosto estampado nas arquibancadas do Nilton Santos foi inesquecível, me trouxe um sentimento de dever cumprido que carrego comigo. Serei eternamente grato por todo o amor recebido.

Saio de cabeça erguida, orgulhoso por tudo que construí com essa camisa e com a certeza que deixei absolutamente tudo de mim até o último dia pelo clube. Nossos caminhos se separam por agora, mas meu carinho, respeito e admiração pelo Botafogo serão eternos. Sempre levarei a Estrela Solitária no meu peito. Obrigado por tudo, Botafogo!", escreveu.

