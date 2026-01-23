Botafogo deixa boa impressão com novo esquema em estreia de Anselmi

Foram ótimos os primeiros sinais do trabalho do técnico Martín Anselimi sob o comando do Botafogo. Na estreia do grupo principal em 2026, na última quarta-feira (21), o Glorioso teve ótima atuação e venceu o Volta Redonda pelo placar de 1 a 0, com gol de Álvaro Montoro.

Um estilo diferente de jogar em relação aos últimos anos da SAF. O Voltaço talvez não seja o parametro para intensidade e qualidade que o Glorioso irá enfrentar ao longo da temporada, mas a nova versão do "Botafogo Way", ideia desejada por John Textor, mostrou muita agressividade e um time disposto a controlar.

Chamou atenção o esquema tático com linha de três zagueiros, sendo que apenas Alexander Barboza era de ofício da posição — Mateo Ponte e Newton completaram o setor. Algo novo, mas a ser trabalhado já de olho na primeira partida do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro.

Logo nos primeiros três minutos de partida no Nilton Santos, foram duas chegadas perigosas do Volta Redonda e um gol anulado. A linha alta e desprotegida deixou muito espaço nas costas dos zagueiros, que foram explorados no começo.

— Não é fácil fazer coisas novas, mas os jogadores tentaram e conseguiram. É verdade, temos que melhorar muito, mas foi o primeiro jogo. Acho que a pressão foi bem, a pressão após perder a bola, que é algo que eu cobro muito, também fizeram muito bem. Jogamos no campo do adversário. Mas acho que poderíamos fazer mais gols. Fico feliz, são muitas mudanças — disse Martín Anselmi.

Martín Anselmi, novo técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo tem o controle

Ajustado o setor defensivo, o Botafogo evoluiu muito ao longo do duelo e foi quem deu as cartas. O time jogou próximo, apostando nos toques de bola e, como característica, abrindo brechas para o talento individual. Assim foi o gol de Álvaro Montoro após triangulação na esquerda.

No primeiro tempo, Martín Anselmi viu o Alvinegro alcançar a marca de 70% de posse de bola e dez finalizações. Para um primeiro compromisso oficial do ano, ótimos números. Ao todo, a posse de bola chegou a 68%, 17 finalizações e 89% de precisão em passes.

O Alvinegro agora tem seis pontos na tabela de classificação da Taça Guanabara, com duas vitórias. O próximo compromisso será contra o Bangu, no sábado (24), novamente no Nilton Santos, às 21h.