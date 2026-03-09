Botafogo tem retornos importantes para enfrentar o Barcelona na Libertadores
Glorioso precisa de uma vitória simples para chegar na fase de grupos
O Botafogo recebe o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10), no Nilton Santos, valendo classificação para a fase de grupos da Libertadores, e terá retornos importantes na lista de relacionados. Desfalque desde fevereiro, o volante Allan treinou fica à disposição do técnico Martín Anselmi. Artur, recuperado de dores musculares, também retorna.
Allan não atua desde o dia 12 de fevereiro, quando sentiu um problema muscular na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, que vinha sendo titular e tendo boas exibições, é homem de confiança do treinador argentino.
Artur, por sua vez, foi desfalque na partida de ida contra o Barcelona-EQU, na última terça-feira, em Guayaquil, e também na final da Taça Rio, com o Bangu. O atacante passou por exames, que não apontaram gravidade.
Na partida de ida, em Guayaquil, o time equatoriano abriu o placar com Villalba na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e deixou um cenário favorável para o Glorioso resolver em casa. Uma vitória simples classifica o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores.
Botafogo de olho no meio-campo
Quem foi dúvida até o treinamento desta segunda (9) foi o volante Newton, por uma pancada na coxa esquerda. O camisa 28 treinou parcialmente, foi preservado e ficará á disposição.
