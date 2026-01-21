Barboza revela conselho a Savarino, de saída do Botafogo para o Fluminense

Um dos líderes do elenco do Botafogo, Alexander Barboza comentou sobre a negociação de Savarino com o rival Fluminense. Após a vitória sobre o Volta Redonda, o zagueiro revelou que aconselhou o camisa 10 a não entrar em campo nesta quarta-feira (21).

— Ele (Savarino) é meu amigo, meu irmão. O clube está numa negociação com ele. Muito melhor se ele não está com a cabeça aqui, não jogar. Ele pode machucar, cometer erros. Eu passei por uma situação dessa. Se não esta com a cabeça focada no jogo, e difícil jogar bem. A melhor decisão é resolver a saída. Tomara que fique. Ele tem que pensar no futuro, na família ele vai saber tomar a melhor decisão — disse Barboza.

Questionado sobre a situação do clube, o jogador foi sincero e disse que espera uma resolução rápida da crise da SAF. O Botafogo, vale lembrar, foi punido com transfer ban e não pode registrar novas contratações.

— Falando dos jogadores que saem do time, um time campeão de tudo… acho difícil manter o time. São poucos os times que mantém um plantel campeão. Botafogo obviamente está numa etapa que não é problema dos jogadores. O dono do clube que vai resolver. Estamos confiantes que vai resolver. Tem três jogadores que estão treinando com a gente — destacou.

Barboza em ação na vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Renovação com o Botafogo

Alexander Barboza conversa com o clube por um novo vínculo. Ele tem contrato com validade apenas até o fim de 2026 e afirmou que quer continuar no Nilton Santos pelos próximos anos.

— Estou falando com o clube, não tem nada fechado. Eu tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. Eu já falei isso. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. O clube já falou com o meu empresário e estamos falando. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda. Eu quero, o clube quer. E que daqui para frente que a gente tenha boas notícias.

