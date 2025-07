Após quatro meses comandando a equipe Sub-20 do Botafogo, o técnico Rodrigo Bellão fez um balanço bastante positivo do primeiro semestre de trabalho. Em sua análise, ele destacou o progresso tanto coletivo quanto individual dos jogadores, que resultou em conquistas significativas, tanto no Brasil quanto no exterior. A equipe participou de quatro competições, chegou a três finais e conquistou dois troféus de forma invicta — a tradicional Dallas Cup, nos Estados Unidos, e a Copa Rio.

Bellão assumiu o cargo em março, em um período de transição, após o time ter dividido o início do ano entre a disputa da Copinha e o Campeonato Carioca. O treinador revelou que encontrou um elenco sem uma preparação coletiva sólida e teve que lidar com os desafios naturais de uma troca de comando. Com foco no aprimoramento técnico individual e na construção de uma mentalidade vencedora, ele conseguiu dar uma identidade ao time, o que se refletiu em uma impressionante sequência de 15 jogos sem derrotas.

- Torná-los mais competitivos e melhores foi tecnicamente a principal estratégia que adotamos nesse início de trabalho e que acabou dando muito certo - afirmou Bellão.

Rodrigo Bellão no comando do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Ele também destacou o aumento da confiança dos atletas, a alta produção ofensiva e o número expressivo de finalizações e gols, incluindo muitos de fora da área — um aspecto que recebeu atenção especial nos treinos.

Além das conquistas, o time se mostrou sólido defensivamente e agressivo no ataque, alinhado com a filosofia do Botafogo Way, que é muito valorizada no clube. Para o segundo semestre, o objetivo é disputar a final do Campeonato Carioca e garantir uma vaga na Copa do Brasil Sub-20 de 2026, além de continuar preparando os jogadores para futuras oportunidades no time profissional.

Nova estrutura no CT para integrar base ao elenco profissional

No meio de julho, o Botafogo inaugurou um espaço exclusivo para as categorias de base dentro do CT Lonier. A equipe sub-20 começou a realizar todos os seus treinos no centro de treinamento do futebol profissional, marcando o início de um processo de integração total entre a base e o time principal.

O novo espaço conta com mais de 15 salas para os diversos departamentos, além de um vestiário próprio para os jovens jogadores. O local inclui áreas de fisioterapia, fisiologia, nutrição, recuperação, consultório médico, auditório, sala de treinadores e outros ambientes que visam proporcionar uma preparação de excelência para os atletas.