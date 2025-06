Ceará receberá quantia milionária após ida de Arthur Cabral ao Botafogo

O Botafogo oficializou a transferência do atacante Arthur Cabral, que estava atuando no Benfica-POR. O Ceará, clube que revelou o jogador, terá direito a um percentual milionário na negociação.

Isso acontece por conta do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores dos atletas. O Vovô tem direito a 2,6% de qualquer negociação em vendas do jogador.

O Botafogo pagou 15 milhões de euros pelo atacante, o que equivale a cerca de R$ 95,3 milhões na cotação atual. Assim, o valor a ser recebido pelo Ceará é de aproximadamente R$ 2,4 milhões.

Anúncio de Arthur Cabral no Botafogo. O atleta de 27 anos foi revelado pelo Ceará (Foto: Divulgação/Botafogo)

Arthur faz parte de um grupo de jogadores em baixa no futebol brasileiro. Centroavante de 1,86m, ele é um jogador extremamente físico, que atua como um clássico camisa 9. Especialista no pivô, funciona como uma válvula de escape para tirar uma equipe da situação de pressão a partir da retenção da bola. Pela mesma característica, é usado constantemente no jogo direto.

Carreira de Arthur Cabral

Revelado pelo Ceará, Arthur fez sua estreia no elenco profissional em 2015. O atacante permaneceu no Alvinegro até 2018, conquistando dois Campeonatos Cearenses e sendo destaque do clube. No fim daquela temporada, foi vendido para o Palmeiras.

Em 2019, o atleta foi emprestado para o Basel-SUI com opção de compra, que foi posteriormente exercida pelo clube suíço. Arthur foi para a Fiorentina-ITA em 2022 e, no ano seguinte, foi vendido para para o Benfica-POR.

Entre seus feitos na Europa, o paraibano de 27 anos é o maior artilheiro da história da Conference League, com 12 gols. Ele está empatado com Vangelis Pavlidis e Eran Zahavi.