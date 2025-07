Algoz em 2025 e ‘freguês’ na Era SAF: Botafogo reencontra o Bragantino

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (29), novamente no Nilton Santos, para reencontrar um algoz da atual temporada: o Red Bull Bragantino, que venceu no Brasileirão por 1 a 0 quando o Glorioso ainda era comandado por Renato Paiva. Um dos duelos mais equilibrados das oitavas de final da Copa do Brasil, não tem o mesmo cenário no recorte recente.

continua após a publicidade

➡️ Kaio volta a usar sobrenome Pantaleão e vive expectativa pelo primeiro gol no Botafogo

As equipes se enfrentaram na terceira rodada da competição de pontos corridos, em Bragança Paulista, e o Massa Bruta venceu por 1 a 0 com gol de Eduardo Sasha logo aos cinco minutos. O Botafogo não conseguiu reagir e conheceu sua primeira derrota.

O resultado positivo foi o primeiro do Bragantino contra o Botafogo desde a chegada da SAF, com o empresário John Textor, em 2022. Desde então são nove partidas, com seis vitórias do Alvinegro, dois empates e um triunfo do Red Bull - justamente o deste ano.

continua após a publicidade

Gregore comemorando gol do Botafogo contra o Bragantino em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A superioridade no retrospecto aumentou na temporada passada, a principal da história do Botafogo pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Foram quatro encontros, com três vitórias e um empate - dois jogos, inclusive, pela fase preliminar da competição continental.

Fazer valer o Nilton Santos e baixa do adversário

A partida de volta será no dia 6/8 (quarta-feira), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança, e o Botafogo precisa mostrar-se dominante mais uma vez para deixar o campo com um bom placar. É momento de superação em relação aos últimos jogos no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

O técnico Davide Ancelotti tira de lição para o mata-mata os jogos contra Vitória e Corinthians, em que o Botafogo foi superior no primeiro tempo, mas não conseguiu confirmar três pontos. Há evolução no trabalho quanto a estilo e proposta, mas falta melhorar a pontaria.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Em queda na temporada, o Bragantino chega ao Rio de Janeiro para frear a sequência negativa de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas consecutivas - para Vitória, Flamengo e Fortaleza. Na competição, o Massa Bruta avançou às oitavas após eliminar o Criciúma, enquanto o Botafogo passou pelo Capital-DF.