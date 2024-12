Botafogo recebe nova proposta por Danilo Barbosa

Com o fim da temporada do Botafogo, as movimentações do mercado da bola começam a acontecer sobre o elenco glorioso de 2024. Depois da conquista do Brasileirão e da Libertadores, peças importantes não têm permanência garantida para 2025. Segundo apuração do Lance!, o Bahia é mais um clube que entrou na disputa e fez proposta por Danilo Barbosa.

No Alvinegro desde 2022, o volante foi peça importante da equipe na campanha de 2023, sendo titular absoluto. Porém, com uma grande reformulação do elenco em 2024, Danilo acabou perdendo espaço no time principal e se tornou uma opção do banco para o segundo tempo. Agora, mesmo com contrato até o fim de 2025, o jogador tem despertado o interesse de outros clubes brasileiros.

Desde o título do campeonato nacional, o jogador já teve seu nome ventilado em alguns clubes brasileiros como o Vasco e Santos. Mas agora, mais uma equipe demonstrou interesse pelo atleta de 28 anos: o Bahia. O jogador é baiano e é visto com bons olhos pelo scout do clube pelas características polivalentes.

Na temporada de 2024, o atleta fez 47 jogos, com três gols e uma assistência. Conquistou o Campeonato Brasileiro da Série A e da Conmebol Libertadores junto ao elenco do Glorioso.

Além do Tricolor de Aço, o Santos também fez proposta pelo volante e negocia com o clube carioca a liberação imediata para ter o jogador desde o início da pré-temporada, mas o Alvinegro exige uma compensação financeira.

Para o setor, o Bahia conta com Caio Alexandre, Rezende, Jean Lucas, Yago Felipe e Nicolás Acevedo.

Possíveis reforços

Para repor as saídas, o scout alvinegro já tem jogadores pontuais mapeados para a próxima temporada. Alguns nomes aparecem como interesse ou sondagens, como o meia Bitello e o goleiro Léo Linck.

