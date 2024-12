‘Meu futuro é o Botafogo’, diz Artur Jorge, que tem proposta do Catar

Com proposta tentadora para se transferir para o Al Rayyan, do Catar, o técnico do Botafogo, Artur Jorge, disse nesta terça-feira (17) que seu “futuro é o Botafogo”. A declaração foi dada a veículos de imprensa de Portugal logo após o treinador ser condecorado pelo presidente do país europeu, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Infante D. Henrique.

continua após a publicidade

➡️Botafogo emite nota oficial e nega ter recebido propostas por Artur Jorge

— No momento em que abracei este projeto, este desafio que me foi colocado pelo Botafogo, parti com muita ambição e determinação de poder ter sucesso. Mas superou todas as minhas expectativas — declarou Artur Jorge, segundo o site português “Record”.

— Chegar hoje (terça) e ter este reconhecimento do país é ainda mais importante. Seguramente que me abre portas e a ambição para poder continuar a lutar por mais. Futuro? O meu futuro é o Botafogo. Tenho contrato. O que posso dizer ao dia de hoje é que continuo a ser o treinador do Botafogo.

continua após a publicidade

Artur Jorge recebe honraria por serviços prestados a Portugal

Nesta terça, Artur Jorge recebeu a Ordem do Infante D. Henrique, uma honraria concedida pela presidência da República Portuguesa “a pessoas e instituições que prestam serviços relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro”.

— O português é universalista por definição e a diáspora é um ativo fundamental porque projeta a nossa pátria. O seu sucesso é o sucesso de Portugal. A sua vitória tem dos melhores predicados: a juventude permanente, a alegria de viver, a capacidade de acreditar, a vontade de vencer, a resistência e determinação, lutar até ao fim para vencer —, discursou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

continua após a publicidade

Este ano, o treinador português foi campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, quando dirigiu o Flamengo, também já foram agraciados com a honraria.