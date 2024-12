Botafogo emite nota oficial e nega ter recebido propostas por Artur Jorge

O Botafogo divulgou uma nota oficial sobre a situação envolvendo o treinador Artur Jorge. Nesta segunda-feira (16), o clube carioca respondeu sobre as especulações sobre uma saída do português e destacou que o contrato entre as partes termina no final do próximo ano.

O Glorioso ressaltou que não recebeu nenhuma proposta pelo treinador, afirmou que Artur Jorge é um dos profissionais mais bem pagos do Brasil e que espera que a definição pela permanência do treinador seja feita de maneira interna.

Contratado em abril deste ano, Artur Jorge comandou o Botafogo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Em entrevista ao 'Uol,' Hugo Cajuda, empresário do treinador, afirmou que o português recebeu três ofertas em outubro.

— Recebemos uma oferta em outubro e prontamente comunicamos ao Botafogo. Na semana da final da Libertadores, avisamos que o Artur havia recebido mais 3 ofertas: uma do México, uma da Europa e outra do Catar. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da final. O clube sempre soube das ofertas — disse o empresário.

Ao contrário do que foi dito na nota oficial do Botafogo, Hugo Cajuda afirmou que comunicou o clube das propostas do futebol do exterior e que não teve nenhuma reposta dos dirigentes do Glorioso.

— Houve, sim, uma reunião com dirigentes do Botafogo depois da final. Eu expliquei que os 3 clubes estavam dispostos a pagar a multa rescisória do treinador. A informação seria repassada a John Textor, como ele próprio disse para a imprensa. Qual foi o feedback? Até agora, nenhum. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. O Botafogo não é obrigado a fazer nada. Estou apenas informando a verdade — finalizou.

Técnico do Botafogo, Artur Jorge, vive indefinição sobre seu futuro (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Veja a nota oficial do Botafogo

"1 - Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025;

2 - O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal;

3 - Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato;

4 - Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas."