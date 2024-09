Igor Jesus, jogador do Botafogo, comemora gol anulado durante partida contra o Flamengo no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 28/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

A história do Botafogo com a Seleção Brasileira é antiga, e na última sexta-feira (27), o atacante Igor Jesus se tornou mais um capítulo. A convocação do atacante, junto com a de Luiz Henrique, reafirma o Alvinegro como potência no futebol brasileiro.

Há alguns anos, o Glorioso passou por um hiato de jogadores convocados. Na era pré-SAF, o Botafogo precisou lidar com altos e baixos, e por isso, ficou quatro anos sem ter jogadores na Seleção. Esse período se encerrou em 2023, com a convocação do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson.

Desde então, o clube soma quatro jogadores convocados para a Seleção Brasileiro em um período de um ano. Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, o Alvinegro tem hoje um dos melhores elencos do Brasil. Não à toa, o técnico Dorival Júnior está de olho na plantel alvinegro.

– Vamos observar qualquer atleta, independentemente de onde estiver. Eles serão constantemente avaliados. Trabalhamos com merecimento. Alguns jogadores que não esperavam estar aqui foram chamados. Só depende deles a permanência ou não na Seleção", detalhou o técnico do Brasil.

Além de Igor Jesus e Luiz Henrique, mais dois atletas do Botafogo estiveram na pré-lista de Dorival Jr: o lateral-esquerdo Alex Telles e o goleiro John.

A fase do time corrobora com a situação, mas quando se trata de seleção, a relação com o clube de General Severiano faz jus a chamada 'tradição. O Botafogo é o clube com mais jogadores convocados para disputas de Copa do Mundo, desde 1930.

Clubes que mais cederam jogadores à seleção brasileira em Copas do Mundo (1930-2022):

1º - Botafogo (49)

2º - São Paulo (46)

3º - Vasco (35)

4º - Flamengo (33)

5º - Fluminense (30)

6º - Palmeiras (25)

A última vez que a dupla de ataque do Botafogo foi convocada, simultaneamente, para a Seleção foi há 29 anos, em 1995. Na ocasião, o técnico Zagallo convocou Túlio Maravilha e Donizete para defender o Brasil na Copa 50º Aniversário de Clarín, contra a Argentina. A dupla consagrou o Botafogo como campeão brasileiro naquele ano.

Agora, com a dupla de ataque, o Botafogo volta à campo neste sábado (28), contra o Grêmio, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão, para defender a liderança do campeonato. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

Como a torcida canta em toda partida, o 'clube que é mais tradicional', enfim, retomou sua posição de potência no futebol brasileiro e reestabeleceu sua longa história com a Seleção Brasileira. Luiz Henrique e Igor Jesus se apresentam com o elenco na segunda-feira (30).