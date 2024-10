Melhor visitante do Brasileirão, Botafogo entra na Data Fifa com folga na liderança

Igor Jesus e Telles em Athletico PR x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada, neste sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu a partida por 1 a 0. A vitória com gol marcado por Igor Jesus aumenta a diferença de pontos do Alvinegro na liderança do Brasileirão. Clube carioca também lidera aproveitamento como visitante.

Enquanto a folga para o segundo colocado na tabela geral do Brasileirão aumentou para três pontos, a distância para o segundo colocado quando os times são visitantes, neste momento, é de cinco pontos. Nos dois casos, o Palmeiras ocupa essa segunda colocação.

O Alviverde visitou o Bragantino, neste sábado (5), e não saiu do zero no placar. Com isso, o Botafogo chega na pausa para a Data Fifa com mais tranquilidade. Apesar de ter sete jogadores convocados para diferentes seleções, boa parte do elenco terá dias livres de treinos e descanso para a reta final da temporada.

Além de brigar pelo título do Brasileirão, o Glorioso ainda sonha com o título inédito da Libertadores. O compromisso pela semifinal da competição é no próximo dia 23, contra o Peñarol, no Nilton Santos. Antes disso, no dia 18, o Fogão enfrenta o Criciúma pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.