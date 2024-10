Abel lamenta oportunidade perdida diante do Bragantino e comenta duelo contra o Botafogo

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 20:19 • Bragança Paulista (SP)

O Palmeiras tropeçou no Campeonato Brasileiro e terminou a 29ª rodada empatado, neste sábado (5), com o Bragantino. Com o resultado, o Alviverde quebrou a maior sequência de vitórias do ano, mas permanece invicto na competição. O time de Abel Ferreira foi avassalador na segunda etapa, mas acumulou oportunidades perdidas e não conseguiu somar os três pontos necessários

O Palmeiras demonstrou dominar a partida mas não conseguiu ser efetivo em campo. Com Flaco Lopez, Maurício, Dudu e Rony, o Verdão chegou a finalizar 14 vezes mas foram poucas as chances claras de gol. O treinador Abel Ferreira analisou as oportunidades perdidas.

- O que vale no final são os gols. Nós poderíamos ter tido dez oportunidades, mas sem conseguir fazer uma, não adianta. Na minha opinião, nós merecíamos e deveríamos ter ganhado o jogo pelo número de oportunidades que criámos. Vou te relembrar: Lopez de cabeça, dentro da pequena área; Maurício, dentro da área; Rony, dentro da pequena área; e no final, um arremate do Dudu em que o goleiro segurou o empate. Eu sou pragmático, e ser pragmático é isto. Em quatro chances, temos que fazer gols. Se não faz, arrisca-se a não vencer e foi o que aconteceu - afirmou o treinador.

- Queríamos 3 pontos, levamos 1. Quando não dá para ganhar, temos que somar pontos. O maior adversário nosso foi o goleiro deles, que foi muito bem, decisivo. Uma equipe que se fechou muito bem atrás da linha da bola. O treinador tem que andar à procura de soluções para ganhar. O maior adversário fomos nós por conta da ineficácia que tivemos em frente ao gol - completou Abel

O treinador português comentou sobre a nova vantagem de três pontos do Botafogo e projetou o duelo contra o líder da competição.

- A ideia é jogar um jogo de cada vez, tentar somar os três pontos em cada partida. Hoje não conseguimos, e se chegar no final do campeonato, o Botafogo tiver feito mais pontos que a gente, é dar os parabéns pra eles. Neste momento estão na frente do campeonato por mérito, parabéns pra eles. Não estou esperando por esse jogo específico (contra o Botafogo), estamos focados em um de cada vez. Hoje, infelizmente, não fomos tão eficientes como deveríamos ser, mas temos que aceitar o resultado. - concluiu Abel Ferreira.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta à campo após o período da Data Fifa, somente daqui duas semanas. O time de Abel viaja para enfrentar no Juventude, no próximo dia 20, no Alfredo Jaconi, às 20h.