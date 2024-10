Botafogo pode ganhar reforço caseiro para partida contra o Criciúma / Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 12:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Fora desde abril, o zagueiro Pablo deve retornar em breve aos gramados para defender o Botafogo. Com apenas 21 minutos disputados com a camisa do Glorioso, o atleta se colocou à disposição do clube para a partida contra o Criciúma, nesta sexta-feira (18), no Maracanã.

Emprestado pelo Flamengo, Pablo postou uma foto em seu Instagram e escreveu a legenda: '100% pronto. O atleta já vem trabalhando com o grupo há algumas semanas, mas ainda não foi relacionado por Artur Jorge. A expectativa é de que Bastos, que representou Angola nos últimos dois jogos, seja poupado, abrindo uma brecha para o retorno de Pablo.

Botafogo pode ganhar reforço caseiro para partida contra o Criciúma / Foto: Lucas Figueiredo

O duelo marcará mais de um 'retorno'. O Glorioso não mandava uma martida no maior estádio do Brasil há 10 anos. A última vez que o Botafogo foi mandante de uma partida no Maracanã foi na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, quando o time recebeu o Palmeiras. Na ocasião, perdeu por 1 a 0, com gol de Henrique Dourado.

O Glorioso não terá o Nilton Santos no final de semana da partida por conta dos shows do cantor Bruno Mars. São Januário chegou a ser cotado para ser palco do confronto, mas com as mudanças das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o Atlético-MG no dia 19 (sábado). Como o Flamengo decidirá a semifinal fora de casa, o Maracanã não receberia jogos na rodada.

Agora, o momento é outro. O Alvinegro vive seu melhor momento do século, e em caso de vitória, pode chegar a sua maior sequência invicta na temporada: 12 jogos. O time de Artur Jorge não sabe o que é perder uma partida há dois meses. Sua última derrota foi no dia 11 de agosto, contra o Juventude, pelo Brasileirão.

Já são mais de 50 mil ingressos vendidos para o duelo desta sexta-feira, o que ultrapassa o maior público da temporada. A melhor marca era de 40.089 presentes, no jogo de ida das quartas da final da Libertadores, contra o São Paulo, no Nilton Santos.