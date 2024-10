Mesmo sem convocados, Botafogo não deve ter dificuldades no setor ofensivo

Matheus Martins comemora gol contra o Flamengo, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/10/2024 - 14:36 • Rio de Janeiro

Depois de duas semanas, o Botafogo entra em campo nesta sexta-feira (18) contra o Criciúma, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube cedeu sete jogadores para as seleções nesta Data Fifa, sendo seis titulares. Por isso, ainda não é certo se Artur Jorge irá poupar alguns jogadores visando a partida contra o Peñarol, pela Libertadores.

A força do ataque do Botafogo tem sido um dos pilares da equipe nesta temporada. Desde a chegada do técnico português, o time deixou de ter um 'artilheiro' e a construção de jogadas coletivas se tornaram uma verdadeira arma para o time alvinegro.

Ano passado, Tiquinho Soares assumiu a função de artilheiro do Glorioso e caiu nas graças da torcida em momento de ascensão no primeiro turno. O camisa 9 jogou 54 partidas em 2023, marcando 29 gols e sete assistências. Apesar de ter caído de rendimento na reta final da temporada, o jogador ainda é uma das primeiras opções para Artur Jorge.

Já em 2024, Júnior Santos assumiu o protagonismo. O jogador é o atual artilheiro da Libertadores e um dos principais jogadores no cartel do treinador. Em 42 jogos disputados este ano, são 18 gols marcados e quatro assistências. Em grande fase, o camisa 11 sofreu uma fratura na tíbia na perna esquerda e precisou passar por cirurgia. Lesão o tirou dos gramados por cerca de dois meses.

Mas, o retorno aos gramados não poderia ter sido melhor. Júnior Santos voltou a vestir a camisa do Glorioso na partida contra o Grêmio, no Mané Garrincha, e mostrou que não perdeu o faro de gol. O atacante foi poupado na partida contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, mas estará à disposição da comissão nesta sexta-feira.

Com a ausência de Júnior Santos, o Botafogo aproveitou a janela de transferências e trouxe reforços que rapidamente corresponderam às expectativas, como Igor Jesus e Matheus Martins. Jesus chegou assumindo a titularidade e já são cinco gols marcados com a camisa alvinegra.

Matheus Martins se tornou uma ótima opção para o segundo tempo e toda vez que entrou em campo, fez a diferença. No clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos, o jogador substituiu Thiago Almada já no segunda etapa, e marcou dois gols naquela que se tornaria uma goleada por 4 a 1 em cima do rival. Além disso, deu uma assistência na classificação em cima do Palmeiras, nas quartas da Libertadores, e marcou o pênalti decisivo que consagrou a vaga para a semifinal da competição contra o São Paulo, no Morumbis.

Hoje, o trio titular é composto por Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Com todos convocados para suas respectivas seleções na Data Fifa, Artur Jorge não precisa ter dor de cabeça para formar um ataque perigoso.

Pode-se dizer que, hoje, o Botafogo tem o elenco mais encorpado do Brasil, com diversas opções em várias posições. Mas quando o assunto é o setor ofensivo, o Glorioso é destaque. Não à toa é o time com mais gols marcados no Campeonato Brasileiro (47).

Gols do Botafogo no Brasileirão

Luiz Henrique (6)

Igor Jesus (5)

Tiquinho, Cuiabano, Savarino (4)

Bastos, Danilo, Júnior Santos e Ponte (3)

Matheus Martins e Eduardo (2)

Thiago Almada, Romero, Jeffinho, Kauê, Halter, Montes, Carlos Alberto e Marçal (1).

Mesmo se o técnico decidir por poupar os convocados para a partida contra o Criciúma, a ofensiva alvinegra teria Tiquinho Soares, Júnior Santos e Matheus Martins para resolver o problema. Juntos são responsáveis por oito gols na competição.