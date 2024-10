Laterais do Botafogo estão na lista de melhores do mundo fora da Europa

Marçal e Almada, do Botafogo, comemoram o gol em Botafogo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







15/10/2024

Em pesquisa divulgada pelo Observatório do Futebol (CIES), os laterais do Botafogo, Marçal e Cuiabano, apareceram na lista dos dez melhores laterais esquerdos do mundo de atletas atuando fora das cinco grandes ligas europeias (Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha).

A lista foi dividida entre laterais ofensivos e defensivos. Marçal aparece em segundo lugar no ranking de laterais esquerdos defensivos, ficando atrás apenas de Francisco Moura, do Porto. Outro brasileiro na lista é Renan Lodi, do Al-Hilal, em sexto lugar. Nesta temporada, o camisa 21 atuou em 21 partidas com a camisa alvinegra e marcou um gol.

Já Cuiabano aparece em quinta lugar entre os laterais/alas ofensivos. O ranking conta com Renê (Internacional) em segundo lugar, Kaiki Bruno (Cruzeiro) em quarto e Alexandro Barnabei (Internacional em sétimo.

O camisa 66 se destacou como titular da equipe de Artur Jorge até a sua lesão na coxa direita, no início de setembro. Pelo o Botafogo, Cuiabano atuou em 23 partidas, marcando quatro gols e duas assistências.

Apesar de estarem entre os melhores do mundo, segundo o CIES, a dupla não é titular do Botafogo neste momento. Alex Telles, chegou na última janela de transferências, assumiu a posição nas últimas seis partidas.

O Glorioso volta a campo nesta sexta-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é líder da competição com 60 pontos e precisa vencer para se manter isolado no topo da tabela.